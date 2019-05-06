今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-06 07:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



繼「火箭人」復出之後，「關稅人」也回來了。美國總統川普加大對中國的施壓，揚言周五起將中國出口的2.000億美元商品所加徵的關稅由10%提高至25%，美股期指應聲重挫，勢必牽動今天亞股走勢。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

●「關稅人」回來了

川普周日發布兩則推文表示，他對談判進展速度不滿意，關稅將從周五開始增加。原本美中雙方都宣稱談判進展順利，如今白宮態度突然轉彎。

川普還提到考慮對目前尚未涵蓋的另外3,250億美元中國進口產品加徵25%的關稅。如此一來將衝擊智慧手機和電腦等目前不在關稅清單之列的產品。

兩位知情人士透露，儘管最近幾天川普和其他人發表了積極的評論，但美國對中國在技術轉讓等關鍵問題上早先做出的一些承諾出爾反爾感到沮喪。據知情人士透露， 這使得川普政府內部的貿易強硬派大膽推動採取更為強硬的立場，包括提高關稅。

●美股期指大跌，亞股不妙

川普揚言對中國提高關稅後，原本平靜的美股又掀震盪，紐約時間下午6:02，標普500指數期指大跌1.3%。

美國股市上周五受就業報告提振加速上漲，道瓊工業指數大漲近200點，那斯達克綜合指數今年第四度創歷史新高，周線由黑翻紅。就業數據顯示勞動市場依然健康，既支持經濟成長，又不至於推升通膨。

標普500指數上漲1%，是4月1日以來最大漲幅，盤中一度觸及歷史新高。那斯達克漲1.6%，收在歷史新高，報8,164點。道瓊工業指數漲197點，漲幅0.7%，收26,504點。總結一周，那斯達克和標普500指數漲0.2%，道瓊工業指數仍跌0.1%。

●巴菲特大幅買回自家股票

波克夏公司公布第1季斥資17億美元買回自家股票，高於去年全年的13億美元。波克夏改變從不買回股票的政策，去年才開始實施庫藏股。高齡88歲的董事長兼執行長巴菲特與95歲的副董事長孟格也在4日召開股東年會暗示，對亞馬遜與蘋果等大型科技股的胃口未降低，也開始留意到美國頁岩油熱潮，將擴大投資能源業，但未鬆口接班人選。

巴菲特說，「決定買進亞馬遜的人絕對是價值投資。這沒有改變。他們遵循價值原則」，「買進亞馬遜跟買進一些從統計上顯然便宜的銀行股的考量點是相同的 」。

談到波克夏近期決定出資100億美元協助西方石油（Occidental）進行併購時，巴菲特說：「我認為西方石油不是我們進行的最後一筆交易。可能一個月有一件，或是從現在起三或四年才有一件。」他說，波克夏計劃投入許多資金於能源業。

●「火箭人」再度出招

被川普揶揄為「火箭人」金正恩再度出招。北韓國營媒體報導，領導人金正恩4日監督長程多管火箭發射器和戰術導向武器在東海岸發射。專家說，照片顯示北韓可能發射短程彈道飛彈，為2017年來首見，挑戰川普的談判底線。

●市場仍念念不忘鮑爾「過渡性」何意？

美國聯準會（Fed）主席鮑爾1日在決策會議之後的記者會上，只用了「過渡性」transitory）一個詞，便跳出了貨幣政策的「鴿派陷阱」，令市場人士對Fed究竟是否仍承諾要達成2%的通膨目標，感到「霧煞煞」。

Fed的決策聲明中仍表示，決策官員相當關切通膨偏低問題，令市場益發預期Fed今年之內將會降息，然而鮑爾隨後立刻就顛覆整個情節。