股神巴菲特：別對我這種投資專家言聽計從

2019-05-06 00:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



股神巴菲特是歷來最受尊崇的投資人之一，這要歸功於他過去數十年來賺得優渥報酬的紀錄輝煌，因此巴菲特似乎正是人們應該聆聽投資建議的對象。

然而，這位傳奇投資人再接受雅虎（Yahoo）財經專訪時，被問人們常犯下哪些最嚴重的投資錯誤時說，在尋求投資建議時「千萬別對我這種專家言聽計從」。

巴菲特基本上是在建議投資人反而應該擔心自己反應過度，「千萬別聽從我這類投資專家，也別看了報告後就行動」。

巴菲特2016年時說，投資人別老是相信金融預測或預估，因為若只因有人聲稱自己了解金融市場走向，聽信這些人的話通常都不安全，「坦白講，我從未注意經濟學家說了什麼」，「若綜觀整個經濟學家的紀錄，會發現這群人都不會從買賣股票賺進大錢，但真正在買賣股票的人卻會聽這群人的話，這讓我有點困惑」。

當然，巴菲特也分享他的智慧，他的投資建議很簡單，就只要購進買「不同領域的美國股票」，然後耐心等待，換句話說，就是分散投資組合，購買不同產業的公司股票，而非只買科技類股或零售類股。

巴菲特2017年接受CNBC訪問時也說，「透過多元化自己的投資組合，才能盡可能分散手上特定公司持股的風險，同時也能分散進場時間，這個月買進、下個月買進，明年再進場，之後一年再買進」。

巴菲特清楚表示，他認為好的投資人會長線抱股，「頻繁進出市場並非聰明的投資策略」，許多投資人會犯下頻繁買賣股票這個錯誤，而不是長抱手上的股票，等時機成熟後再脫手，賺進更多錢。