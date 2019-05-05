巴菲特年事已高 「股神」接班人會是誰？

2019-05-05 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



波克夏公司（Berkshire Hathaway）4日舉行股東會，由於波克夏執行長「股神」巴菲特年事已高，因此投資人格外關注巴菲特的接班人，而這次巴菲特在股東會上的舉動，再度引發外界熱議亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）這兩位熱門接班人選。

彭博資訊報導，巴菲特被股東再度問及接班問題時，並未直接回答問題，反而說波克夏兩位副董事長亞伯和詹恩都在場，可回答問題，最後這兩人回答了能源、保險等方面的提問。

波克夏股東會問答時間超過五個小時，儘管巴菲特已88歲，老搭檔孟格（Charlie Munger）更已95歲，但這次主要仍由他們負責回答問題，也未顯露退居二線的跡象。

不過，這次巴菲特將一些涉及波克夏營運的問題交給亞伯和詹恩回答，展現兩人在波克夏的影響力，且他們罕見公開發言，也提供股東一個了解他們的機會。

巴菲特與孟格常把股東的提問帶往投資、管理公司等核心理念的方向，亞伯和詹恩的回答則提供更多具體細節。亞伯提出旗下部分綠色能源計畫的時間表，詹恩則比較旗下Geico部門與競爭對手Progressive在獲利指標方面的差異。

巴菲特曾說，挑選繼任人選，不會只看選股能力，還得具備營運經驗等「一大堆技能」，且年齡須相對年輕，行事不會以自我為中心。

亞伯

亞伯是波克夏非保險事業掌門人，由於他的年齡較小（56歲），且業務管理範圍更大，因此外界認為日後他接班的希望更高。

如同波克夏旗下事業許多掌舵手，亞伯非常低調。他在加拿大接受教育，曾是會計師，也是美國愛阿華中部童子軍協會及美式足球教練基金會的董事。

亞伯曾是中美能源控股公司（MidAmerican）主管，巴菲特收購中美能源後，亞伯1990年代後期開始掌管中美能源的英國事業，完成多項併購案，2008年被任命為中美能源執行長。後來中美能源更名為波克夏能源，可看出此部門在波克夏的地位。

詹恩

詹恩在印度長大，1986年加入波克夏，巴菲特於去年1月任命他擔任副董事長。巴菲特曾多次提及詹恩為股東賺的錢可能比他本人還多。

詹恩的支持者認為，他擁有許多和巴菲特相像的特質：聰明、善良、能迅速切入重點，且備受同事和對手敬重。如同巴菲特，詹恩也是強硬談判者，若價格不理想，寧可走人，大西洋保險公司（Transatlantic）就是一例。

詹恩有句名言：「在這個行業一不小心就犯下愚蠢錯誤，即使你完成很多交易，一個糟糕的交易就可能讓你前功盡棄，因此須提防出現爛蘋果。」

雖然詹恩接班的呼聲也很高，但他今年已67歲，超過標普500成分股執行長平均年齡。