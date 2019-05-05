巴菲特在股東會說了什麼? 三分鐘帶你掌握精華

2019-05-05 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



有「股神」稱號的波克夏公司董事長兼執行長巴菲特，4日與副董事長孟格在股東年會上花了數小時回答投資人、分析師與記者的一連串問題，內容包羅萬象，以下為幾大重點：

●蘋果、Google與亞馬遜等科技股投資

蘋果目前是波克夏持有的最大單一個股，巴菲特雖不願談論蘋果公司的未來展望，卻表示「我非常喜歡我們的蘋果持股」。孟格則補充說：「在我家裡持有蘋果手機的人，（iPhone）是他們最後一件才會放棄的東西。」

巴菲特的投資副手近期買進亞馬遜股票，引發不少股東好奇波克夏的投資哲學是否正在轉變。巴菲特和孟格指出，他們錯失許多很棒的投資機會，而兩名投資大將康姆斯（Todd Combs）與威許勒（Ted Weschler）會協助公司辨別該買進哪些股票。

巴菲特說：「決定買進亞馬遜的人絕對是價值投資者。這沒有改變。他們遵循價值原則」，「買進亞馬遜跟買進一些從統計上顯然便宜的銀行股的考量點是相同的 」。

孟格則指出沒買進Google的股票是個錯誤，「我們只能坐在那兒吸拇指...我們真丟臉」。

●暗示未來擴大實施庫藏股

儘管波克夏坐擁超過1,100億美元現金，但近幾季實施庫藏股的規模相對小，今年首季共買回16億美元自家股票，去年下半年則買回13億美元。

巴菲特說：「無論我們擁有1,000億、2,000億或50億美元，我們庫藏股的做法都相同。我們將在股價跌落於保守估計的內在價值之下時買進...我們肯定會願意支出1,000億美元買進。」

不過巴菲特顯然暗示未來實施更多庫藏股，表示近期庫藏股的步調不及他追求的目標。孟格也預測「我們在實施庫藏股方面將獲得更多自由」。

●交棒問題

巴菲特今夏即將滿89歲，孟格更已達95歲，股東尤其關心兩人的接班問題。有人問到是否應讓去年被拔擢為波克夏副董事長、被外界視為是巴菲特接班人的亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）在未來股東會上一同列席接受提問，巴菲特表示：「這或許是相當好的點子...你們或許厭倦看到查理（孟格）和我了，這些人比我們還要好看。」

實際上，巴菲特在股東會上已將麥克風傳給台下的詹恩和亞伯，讓他們分別回答有關保險事業和能源事業的問題。

●關於波克夏決定出資100億美元協助西方石油（Occidental）進行併購

巴特說：「我不認為西方石油會是我們進行的最後一筆交易。可能一個月有一件，或是從現在起三或四年才有一件。」

「如果有人想要這麼大筆錢的交易，他們已見到我可以在周五下午接到通電話，然後和我約在周六會面，並於周日敲定。接著他們肯定知道已獲得100億美元，而我們將不會告訴他們如何安排他們的交易。」

●放手讓經理人決定5G投資

在回答有關5G無線網路如何影響波克夏的部分事業時，巴菲特表示：「我們在這些事業中有人比我們更了解這些，我們指望我們的經理人了解他們的事業的未來發展。」巴菲特指出，他的答案適用於所有類型的科技顛覆領域。孟格則坦承：「我不太了解5G。」

●比特幣

巴菲特在先前幾場股東會中曾激烈批評加密貨幣，不過他在這回股東會上提到他在1952年於拉斯維加斯度蜜月時做了一番觀察的故事。巴菲特將比特幣投資人比擬為富人長途跋涉千百英里，把他們的錢輸在玩輪盤和其他賭博遊戲上。

巴菲特也在股東會前跟一群記者聊天時談到，比特幣「是個賭博工具...牽連許多詐欺」，「比特幣沒有生產出任何東西」。

巴菲特甚至將比特幣比擬為他外套上的一顆鈕釦，「我將把一顆鈕扣從這兒扯下來，在這兒是顆小扣子，我把它出價1,000美元賣給你，看看今天結束前價格是否能提高到2,000美元...但這鈕扣只有一個用途，而且用途非常有限」。

不過巴菲特坦承比特幣底層的區塊鏈技術具有一些前景。他表示：「區塊鏈...非常龐大，但不需要比特幣。摩根大通正準備推出自家的加密貨幣。」

●一生中最重視的價值是什麼？

一名來自加拿大的股東問台上的兩位投資大師，什麼是他們現在認為一生中最有價值之物？

孟格立刻回答：「多體驗（人生）。」（Having more of it）

巴菲特想了一會兒後表示：「有兩件事是你無法買到的，時間和愛。」

●女性在投資界的角色應提升