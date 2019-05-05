誰是波克夏帝國接班人 「股神」巴菲特露玄機

2019-05-05 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



波克夏公司（Berkshire Hathaway）4日舉行股東會，由於波克夏執行長「股神」巴菲特年事已高，因此投資人格外關注巴菲特的接班人，而這次巴菲特在股東會上的舉動，再度引發外界熱議亞伯（Greg Abel）和詹恩（Ajit Jain）這兩位熱門接班人選。

彭博資訊報導，當股東再度問及接班問題時，巴菲特並未直接回答問題，反而說波克夏兩位副董事長亞伯和詹恩都在場，可回答問題，最後這兩人回答了能源、保險等方面的提問。

波克夏股東會問答時間超過五個小時，儘管巴菲特已88歲，老搭檔孟格（Charlie Munger）更已95歲，但這次主要仍由他們負責回答問題，也未顯露退居二線的跡象。

不過，這次巴菲特將一些涉及波克夏營運的問題交給亞伯和詹恩回答，展現兩人在波克夏的影響力，且他們罕見公開發言，也提供股東一個了解他們的機會。

巴菲特與孟格回答股東提問時經常將答案帶往投資、管理公司等核心理念的方向，亞伯和詹恩的回答則當場提供更多具體細節。56的歲亞伯提出該公司部分乾淨能源計畫的時間表，67歲的詹恩則比較旗下Geico部門與競爭對手Progressive公司在獲利指標的差異。