巴菲特：我不是價值型投資人、女性對投資能力要有自信

2019-05-05 00:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「股神」巴菲特本周末除了出席4日登場的波克夏公司股東年會外，還參加另一場投資會議，回答與女性投資、價值投資相關問題，帶給在場的女性投資人一些啟發。

CNN報導，巴菲特3日參加由一群頂尖女性投資人舉辦的「不同觀點會議」（Variant Perspectives Conference），地點就在波克夏股東會場地對面的希爾頓飯店，位於內布拉斯加州的奧瑪哈。

應邀出席的巴菲特上台說：「這很棒，但我認為早就該有了。」他指的是，早該有像「不同觀點會議」這樣由女性投資人主導的會議，「過往紀錄理應開啟一扇扇的大門」。

會議主持人問他：「你認為女性投資風格與男性有所不同嗎？」

巴菲特答：「我不認為如此。我實在沒辦法回答那個問題，但就這麼說吧：我的姊姊和妹妹兩人也都滿手波克夏股票。」此話一出，立刻引來哄堂大笑。

他接著說：「我想，在我人生頭88個年頭裡，我已學到一件事，就是我看不出有任何理由，會導致男性和女性在做投資決定時有所不同。股票不知持有的人會是誰，不會因為被女性的雙眼注視，就有不同的表現。」

接下來，他話鋒一轉，表示或許有一個元素會造成某種差異。

巴菲特說：「唯一會導致差別的情況是，假如不知何因妳被洗腦了，而那可能是任何群眾，可能是女性，也可能是其他人，認為妳辦不到。」

他說：「非常重要的是，妳要有自信，相信自己可以辦到。如果部分背景因素，不論是某種教育體系還是某種文化，灌輸妳不擅長某事，妳日後可能變得不擅長某事。我的意思是，那變成某種自我實現類型的事。」

回應台下聽眾提問有關價值型投資如何演變的問題，巴菲特一再淡化外界視他是「價值型投資人」的認知。