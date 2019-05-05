親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

巴菲特：我不是價值型投資人、女性對投資能力要有自信

2019-05-05 00:09經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特本周末除了出席4日登場的波克夏公司股東年會外，還參加另一場投資會議，回答與女性投資、價值投資相關問題，帶給在場的女性投資人一些啟發。

CNN報導，巴菲特3日參加由一群頂尖女性投資人舉辦的「不同觀點會議」（Variant Perspectives Conference），地點就在波克夏股東會場地對面的希爾頓飯店，位於內布拉斯加州的奧瑪哈。

應邀出席的巴菲特上台說：「這很棒，但我認為早就該有了。」他指的是，早該有像「不同觀點會議」這樣由女性投資人主導的會議，「過往紀錄理應開啟一扇扇的大門」。

會議主持人問他：「你認為女性投資風格與男性有所不同嗎？」

巴菲特答：「我不認為如此。我實在沒辦法回答那個問題，但就這麼說吧：我的姊姊和妹妹兩人也都滿手波克夏股票。」此話一出，立刻引來哄堂大笑。

他接著說：「我想，在我人生頭88個年頭裡，我已學到一件事，就是我看不出有任何理由，會導致男性和女性在做投資決定時有所不同。股票不知持有的人會是誰，不會因為被女性的雙眼注視，就有不同的表現。」

接下來，他話鋒一轉，表示或許有一個元素會造成某種差異。

巴菲特說：「唯一會導致差別的情況是，假如不知何因妳被洗腦了，而那可能是任何群眾，可能是女性，也可能是其他人，認為妳辦不到。」

他說：「非常重要的是，妳要有自信，相信自己可以辦到。如果部分背景因素，不論是某種教育體系還是某種文化，灌輸妳不擅長某事，妳日後可能變得不擅長某事。我的意思是，那變成某種自我實現類型的事。」

回應台下聽眾提問有關價值型投資如何演變的問題，巴菲特一再淡化外界視他是「價值型投資人」的認知。

巴菲特表示，他和老搭檔孟格都不認為自己是價值型投資人。他說：「我們自認為是投資人，就只是去投資。」他接著說：「我們腦子裡沒有所謂價值型或成長型投資。整個概念是要讓你的錢增值，方法就是取得比企業預估獲利相對佳的好價值。」

「股神」巴菲特認為，女性投資風格與男性並沒有什麼不同。美聯社
「股神」巴菲特認為，女性投資風格與男性並沒有什麼不同。美聯社
分享

巴菲特波克夏希爾頓

相關新聞

Fed官員對降息看法分歧 美副總統和經濟顧問同施壓降息

2019-05-04 22:13

波克夏Q1轉盈 大手筆回購自家股票

2019-05-04 20:54

曾神準預言比特幣去年底崩盤！策略師：可以進場了

2019-05-04 20:19

巴菲特：當前美國經濟情勢怪異 任何教科書皆意想不到

2019-05-04 19:20

李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51

防食物過敏 英國連鎖咖啡廳出招

2019-05-04 14:53

澳洲食品業首創新技術 鮮奶保存期限可達2個月

2019-05-04 14:53

過去一周市場回顧

2019-05-04 14:52

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

阿姆斯特丹 2030年全面禁行燃油汽機車

2019-05-04 14:24

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

豬瘟效應 肉品股搶手

2019-05-04 01:40

臉書揪伴 攻加密幣支付

2019-05-04 01:40

美素肉商掛牌 首日大漲

2019-05-04 01:40

川普親信退出Fed理事角逐

2019-05-04 01:37

歐上月CPI加速攀升

2019-05-04 01:37

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

跟著股神...七人變億萬富豪

2019-05-03 23:39

中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

2019-05-03 22:39

巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:55

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:28

美中貿易談判 拚下周完成

2019-05-01 00:26

美中貿易談判後協議時代 聚焦執行機制

2019-05-01 00:01

非洲上線！最有潛力的行業是...電信業

2019-04-30 15:02

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上143人獲救

2019-05-04 11:50

爺酒後幻想2歲孫是惡魔 丟入火爐烤半熟不樂觀

2019-05-04 20:56

巴菲特：當前美國經濟情勢怪異 任何教科書皆意想不到

2019-05-04 19:20

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

駁整型傳聞韓女神DJ Soda幼時照曝光 網讚「母胎美女」

2019-05-04 17:52

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

南韓海產標示騙很大！逾半壽司亂標 明蝦全是假

2019-05-04 15:25

日皇德仁首次民眾參賀 14萬人從皇居排到東京車站

2019-05-04 16:20

美警誤殺性侵報案者 天價賠償金逾6億元

2019-05-04 21:50

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

股神巴菲特：金錢買不到快樂 但做到這件事可以

2019-05-04 21:09

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

不要隨便轉脖子！28歲男脖痠一轉竟中風

2019-05-04 22:46

駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21

樂極生悲！遊玩俄羅斯聖彼得堡 中國女遊客河邊拍照失足溺亡

2019-05-04 19:26

研究：漫威超級英雄都過胖 英雌則比A片女星還瘦

2019-05-04 18:11

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

日皇德仁接受民眾朝賀 皇后雅子貴氣十足

2019-05-04 12:42

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

時隔29年 日皇接受民眾朝賀即位

2019-05-04 09:43

李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24

餐館旅館業缺人近百萬！沃爾瑪卡車司機年薪近277萬

2019-05-04 15:59

美軍用波音737佛州墜河 143人全數獲救21人送醫

2019-05-04 15:53

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

曾神準預言比特幣去年底崩盤！策略師：可以進場了

2019-05-04 20:19

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

大衰退10年後…好日子來了 美國薪水終於漲了

2019-05-04 15:55

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

北韓射短程發射體 川金二會破局後緊張升溫

2019-05-04 14:11

強暴柏加大酒醉女生 男子被判刑8年

2019-05-04 15:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top