親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
新日皇德仁即位
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

翻白眼黃捷熱度超越韓國瑜 反觀港湖女神高嘉瑜…

波克夏績效落後大盤 股神巴菲特已功力盡失？

2019-05-04 23:23經濟日報 記者陳律安╱即時報導

當「股神」的信徒本周末又湧進波克夏股東大會，在這場年度資本主義盛會中，有一個問題眾人暗藏在心，卻都不敢發問：波克夏是否已不再特別？

財經網站MarketWatch專欄作家艾倫德（Brett Arends）撰文指出，畢竟股神已高齡88歲，副手孟格年紀更長，達95歲，都早已到了要交棒的年齡。因此從現實面來看，他們點石成金的日子，還能有多久？沒有了這對神搭檔，波克夏還能如此優異嗎？

問題不只是如此。波克夏市值達5,300億美元，成為全世界最大的企業之一。以投資基金來比喻，一個小而靈活的基金繳出超越大盤的投資報酬率是一回事，但要一個資金近半兆美元、市值超越投資標的的基金有相同表現，又是另一回事。

過去五年波克夏投資報酬率與標普500指數相同，就算巴菲特運行的不是指數型股票基金（ETF），但看來日益雷同。

避險基金AQR資本管理發現了股神過去的成功秘訣：融資買進低波動性、高品質的股票。但除此之外，波克夏「沒有特別傑出」的優異投資績效。而波克夏自家股票的表現，也不比其買進的股票，顯示內部管理未有特殊之處。

因此最大的疑問是，展望未來，波克夏能否繳出超越一籃子美國優質股票的投資績效？

值得注意的是，波克夏表現已經比MSCI USA Quality Index差，而且是過去15年都落後。2004年以後，波克夏股價漲250%，MSCI USA Quality Index已大漲350%，而且還沒有槓桿加持。

股神巴菲特。美聯社。
股神巴菲特。美聯社。
分享

波克夏MSCI標普

相關新聞

Fed官員對降息看法分歧 美副總統和經濟顧問同施壓降息

2019-05-04 22:13

波克夏Q1轉盈 大手筆回購自家股票

2019-05-04 20:54

曾神準預言比特幣去年底崩盤！策略師：可以進場了

2019-05-04 20:19

巴菲特：當前美國經濟情勢怪異 任何教科書皆意想不到

2019-05-04 19:20

李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51

防食物過敏 英國連鎖咖啡廳出招

2019-05-04 14:53

澳洲食品業首創新技術 鮮奶保存期限可達2個月

2019-05-04 14:53

過去一周市場回顧

2019-05-04 14:52

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

阿姆斯特丹 2030年全面禁行燃油汽機車

2019-05-04 14:24

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41

豬瘟效應 肉品股搶手

2019-05-04 01:40

臉書揪伴 攻加密幣支付

2019-05-04 01:40

美素肉商掛牌 首日大漲

2019-05-04 01:40

川普親信退出Fed理事角逐

2019-05-04 01:37

歐上月CPI加速攀升

2019-05-04 01:37

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

跟著股神...七人變億萬富豪

2019-05-03 23:39

中國非洲豬瘟恐掀全球物價漲勢 衝擊經濟成長

2019-05-03 22:39

巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46

貝佐斯防暗殺 斥資550萬裝防爆防彈窗

2019-05-03 20:34

股神認錯買進這家公司股票 巴菲特：當初沒買是笨蛋！

2019-05-03 16:55

漫威從破產到11年霸業 沒有這位漫畫迷總裁就沒有《復仇者聯盟》

2019-05-03 10:28

美中貿易談判 拚下周完成

2019-05-01 00:26

美中貿易談判後協議時代 聚焦執行機制

2019-05-01 00:01

非洲上線！最有潛力的行業是...電信業

2019-04-30 15:02

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16

美最強突擊兵這樣誕生的…國軍有多少能戰？

2019-05-04 11:00

波音737 客機衝出跑道掉落河中 機上143人獲救

2019-05-04 11:50

爺酒後幻想2歲孫是惡魔 丟入火爐烤半熟不樂觀

2019-05-04 20:56

巴菲特：當前美國經濟情勢怪異 任何教科書皆意想不到

2019-05-04 19:20

南韓軍方：北韓今晨向東海方向發射一枚短程飛彈

2019-05-04 08:59

泰王拉瑪十世今加冕 完成神格化儀式

2019-05-04 10:00

駁整型傳聞韓女神DJ Soda幼時照曝光 網讚「母胎美女」

2019-05-04 17:52

新泰王不改率性本色 與先王蒲美蓬行事作風差很大

2019-05-04 11:32

南韓海產標示騙很大！逾半壽司亂標 明蝦全是假

2019-05-04 15:25

日皇德仁首次民眾參賀 14萬人從皇居排到東京車站

2019-05-04 16:20

新技術! 鮮奶可保存兩個月

2019-05-04 09:36

美國忌憚中國核潛艦 上演「獵殺紅色十月」

2019-05-04 16:49

泰王今補辦登基大典 王權大擴張

2019-05-03 23:48

馬國釋放段氏香 金正男謀殺案結了

2019-05-03 23:53

日本女師傅成功挑戰把麵包細切過百塊 每片1.1毫米

2019-05-04 13:29

策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36

影／強烈氣旋登陸印度 吹爆門窗玻璃威力驚人

2019-05-04 12:35

影／俄間諜白鯨「叛逃」挪威 成當地大明星

2019-05-04 16:54

股神認錯 波克夏買亞馬遜股票

2019-05-03 23:53

駐沖繩美海軍陸戰隊 最快2024年秋移師關島

2019-05-04 06:21

研究：漫威超級英雄都過胖 英雌則比A片女星還瘦

2019-05-04 18:11

股神巴菲特：金錢買不到快樂 但做到這件事可以

2019-05-04 21:09

樂極生悲！遊玩俄羅斯聖彼得堡 中國女遊客河邊拍照失足溺亡

2019-05-04 19:26

美警誤殺性侵報案者 天價賠償金逾6億元

2019-05-04 21:50

不要隨便轉脖子！28歲男脖痠一轉竟中風

2019-05-04 22:46

韓媒快訊：北韓發射短程飛彈

2019-05-04 08:53

南韓：北韓今早發射了數枚「短距飛行體」

2019-05-04 09:48

日皇德仁接受民眾朝賀 皇后雅子貴氣十足

2019-05-04 12:42

時隔29年 日皇接受民眾朝賀即位

2019-05-04 09:43

李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51

好狗命! 這條臘腸狗去過33個國家

2019-05-04 12:24

美軍用波音737佛州墜河 143人全數獲救21人送醫

2019-05-04 15:53

驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33

比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35

餐館旅館業缺人近百萬！沃爾瑪卡車司機年薪近277萬

2019-05-04 15:59

東協+3換匯架構 擬納人民幣、日圓

2019-05-04 00:04

阿姆斯特丹2030年全面禁止燃油汽機車

2019-05-04 11:10

曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24

曾神準預言比特幣去年底崩盤！策略師：可以進場了

2019-05-04 20:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top