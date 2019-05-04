波克夏績效落後大盤 股神巴菲特已功力盡失？

2019-05-04 23:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



當「股神」的信徒本周末又湧進波克夏股東大會，在這場年度資本主義盛會中，有一個問題眾人暗藏在心，卻都不敢發問：波克夏是否已不再特別？

財經網站MarketWatch專欄作家艾倫德（Brett Arends）撰文指出，畢竟股神已高齡88歲，副手孟格年紀更長，達95歲，都早已到了要交棒的年齡。因此從現實面來看，他們點石成金的日子，還能有多久？沒有了這對神搭檔，波克夏還能如此優異嗎？

問題不只是如此。波克夏市值達5,300億美元，成為全世界最大的企業之一。以投資基金來比喻，一個小而靈活的基金繳出超越大盤的投資報酬率是一回事，但要一個資金近半兆美元、市值超越投資標的的基金有相同表現，又是另一回事。

過去五年波克夏投資報酬率與標普500指數相同，就算巴菲特運行的不是指數型股票基金（ETF），但看來日益雷同。

避險基金AQR資本管理發現了股神過去的成功秘訣：融資買進低波動性、高品質的股票。但除此之外，波克夏「沒有特別傑出」的優異投資績效。而波克夏自家股票的表現，也不比其買進的股票，顯示內部管理未有特殊之處。

因此最大的疑問是，展望未來，波克夏能否繳出超越一籃子美國優質股票的投資績效？