Fed官員對降息看法分歧 美副總統和經濟顧問同施壓降息

2019-05-04 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在美國政府高層力促降利率之際，聯準會（Fed）兩位官員公然唱反調，力挺按兵不動的現行政策立場，呼應Fed主席鮑爾兩天前所謂沒理由調整利率的說法，但另外兩位Fed官員則主張降息，顯示央行內部歧見加深。

美國副總統潘斯與白宮首席經濟顧問庫德洛繼總統川普之後，3日也呼籲Fed降利率，認為美國經濟成長引擎仍有添加燃料的空間。在勞工部公布4月失業率降到3.6%的50年低點後沒多久，潘斯接受CNBC訪問時說：「經濟正在奔馳，這時候利率不但不該升，反而該考慮降。」

同日稍晚，Fed副主席克拉瑞達在演說中表示，此刻Fed沒必要調升或調降利率，完全呼應鮑爾1日的說法。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（今年沒有決策投票權） 也與鮑爾站在同一陣線。

克拉瑞達指出，美國經濟「處境非常良好」，通膨溫和通膨預期也穩定，這讓Fed有餘裕檢視數據，進而評估「是否有必要進一步調整政策立場，以維持雙重法定目標」。梅斯特則在接受彭博電視訪談時說，Fed「處於適合等待、觀望經濟如何發展的境地」。

聖路易聯準銀行總裁博拉德和芝加哥聯準銀行總裁伊凡思（兩人今年都有決策投票權），則更謹慎看待通膨力道疲弱的現象，認為Fed可能必須採取行動拉抬通膨率，以免通膨持續低迷。

博拉德與伊凡思的看法顯然與鮑爾相左。鮑爾1日表示，最近通膨率下滑只是暫時因素造成。Fed當天維持利率不變，抗拒川普力促降息的壓力。

博拉德表示，他準備等到夏末，屆時「若通膨預期仍太低且實際通膨率無回升跡象」，他就會支持降息。伊凡思則表示，若通膨展望顯示降息有其必要，他「不怕採取行動」。