李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



今天是中國「五四運動」100周年紀念日，新加坡總理李顯龍上午在臉書上發文感懷，表示「不了解過去歷史、起源和文化的人民，就像無根之樹。」

李顯龍同時在臉書分享了英文線上雜誌《外交家》（The Diplomat）一篇回顧五四運動的起源，和如何塑造了今天中國的文章《中國五四運動的遺產》（The Legacy of China's May Fourth Movement）。