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李顯龍談五四： 不了解歷史和文化的人像無根之樹

2019-05-04 17:51聯合報 記者張佑生╱即時報導

今天是中國「五四運動」100周年紀念日，新加坡總理李顯龍上午在臉書上發文感懷，表示「不了解過去歷史、起源和文化的人民，就像無根之樹。」

李顯龍同時在臉書分享了英文線上雜誌《外交家》（The Diplomat）一篇回顧五四運動的起源，和如何塑造了今天中國的文章《中國五四運動的遺產》（The Legacy of China's May Fourth Movement）。

李顯龍稱讚該篇文章寫於2015年，但很好地概述了五四運動的緣起並如何塑造了今天的中國。「非常值得一讀！」

4月29日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見出席一帶一路論壇的新加坡...
4月29日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見出席一帶一路論壇的新加坡總理李顯龍（左）。新華社
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五四運動李顯龍遺產

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