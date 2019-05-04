美股隨就業報告走強 那斯達克再創歷史新高

2019-05-04 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市3日受非農就業報告提振加速上漲，道瓊工業指數大漲近200點，那斯達克綜合指數今年第四度創下歷史新高，聯袂標普500指數在本周由黑翻紅。此數據顯示勞動市場依然健康，既支持經濟成長又不至於推升通膨。

標普500指數上漲1%，為4月1日以來最大漲幅，盤中一度觸及歷史新高。那斯達克漲1.6%，收在歷史新高8,164.00。道瓊工業指數漲197.16點，漲幅0.7%，收26,504.95。總結一周，那斯達克和標普500指數漲0.2%，道瓊工業指數仍跌0.1%。

4月就業意外強勁成長26.3萬人，失業率降至1969年以來最低，同時，薪資成長乏力，華爾街仍然預期聯準會（Fed）會被迫降息。

Horizon Investments投資總監雷德納（Scot Ladner）說：「我們正處於恰到好處的經濟形勢，通膨不會太熱也不會太冷，今年股市上漲主要由原本的衰退預期反轉所帶動，如今只是回到去年秋季的全球經濟成長疑慮達到頂沸的時候。」

安聯投資管理公司李普利（Charlie Ripley）表示，就業報告重申Fed主席鮑爾周三釋出的訊息，即經濟表現良好，通膨低，此時此刻沒有必須調整主要政策利率。

Edward Jones 的沃恩（Kate Warne）說：「市場一直擔心，Fed如果說不考慮降息，就業報告卻轉弱，等於在說經濟比預期疲弱。如今這些疑慮一掃而空。」