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比自助報到更簡單 靠臉就能輕鬆託運行李、登機！

2019-05-04 14:35聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

搭機出國，櫃檯報到要排隊很煩，自助報到、自助託運又手忙腳亂？澳洲科技公司Elenium讓飛行變得簡單。

Elenium使用生物辨識科技讓乘客免去傳統登機手續，在機場快速通過，該公司已和阿提哈德航空（Etihad）合作，年底前在阿布達比機場啟用新設備。該科技除了生物辨識外也使用語音辨別、人工智慧及雲端科技，以後不用掃描登機證、人工輸入旅行資料，旅客不必使用複雜的互動介面。

旅客可以在搭飛機前利用名叫 Voyager（旅行者）的應用程式上傳護照以及臉部照片，上傳後，系統會將行李與該旅客連結。抵達機場託運行李時，機器會辨識旅客身分，行李不必貼行李條就能直接上輸送帶。此外，登機手續更簡便，因為系統可確保與證件相符的旅客登機。

旅客入境時，系統會進行辨識並告知行李所在的轉盤。

相同概念也能運用在免稅商品上，但有別以往的消費模式，旅客不必自己提免稅品。系統會記錄一切，將商品送到旅客住家或下榻飯店。

Elenium執行長霍林曼（Aaron Hornlimann）說：「我們的概念是希望旅客能憑直覺使用自助系統。若旅客在抵達機場前就辦好登機手續，機場將省掉很多空間。我們試圖將登機手續完全移除並精簡其他旅行手續，以減少乘客時間壓力。系統記錄的行李細節，也讓遺失的行李能更快速找到。」

除阿提哈德航空，Elenium也與亞馬遜網路服務公司合作，在世界各地推廣產品。

乘客接受Elenium的機器掃描臉部後，即可託運行李。圖／截自YouTube
乘客接受Elenium的機器掃描臉部後，即可託運行李。圖／截自YouTube
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