平成2度鎩羽 日本民間火箭令和成功上太空

2019-05-04 13:28 中央社 綜合外電報導



日本民間企業獨立打造的低成本迷你火箭MOMO3號，今天在進入令和年代第4天發射成功，並順利進入太空達成創舉。這間企業在平成年代曾2度試射失敗，終於在令和年代獲得成功。

日本星際科技公司（Interstellar Technologies）2017年7月首度發射MOMO火箭，結果可能因機體強度不足，升空10公里後就毀損；2018年4月要發射MOMO2號前又遇到一些問題，延到6月發射，結果以墜毀收場。

日本放送協會（NHK）報導，星際科技所打造的迷你火箭MOMO3號，於日本時間上午5時45分在北海道大樹町的發射場升空。

在發射約4分鐘後，MOMO3號就到達距離地表100公里的預定目標高度，順利進入太空，星際科技宣布這次發射成功。

這是由日本民間企業獨力製造的火箭，首次成功進入太空。

星際科技表示，MOMO3號最後的高度達到113公里，之後將依原先計畫掉落到北海道附近的太平洋。

MOMO3號全長約10公尺、直徑50公分，可搭載重量約20公斤的觀測裝置，這次發射時也搭載了由大學所製造的實驗裝置。

由於這是日本民間企業獨立打造的火箭首度進入太空，被認為有助擴大日本太空經濟市場受到期待。

許多日本民眾今天到場觀看發射過程。住在北海道帶廣市的50多歲男性說，進入令和年代，能在北海道親眼看到民間火箭升空的創舉，真是令人感動，希望民間火箭未來能更加活躍。

日本過去都由隸屬政府文部科學省的國立研究開發法人宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導太空火箭開發，這次由民間企業獨立成功發射火箭，打開了太空火箭開發的另一扇門，可說別具意義。

而且相較於過去火箭開發都使用價格較昂貴的特殊訂製零件，星際科技走出一條「破壞價格」的火箭開發道路。

星際科技用網購方式買金屬材料等零件，還在類似特力屋這種店家內買到防止燃料蒸發的隔熱材料；就連火箭推進器的零件也是在自家工廠加工金屬材料製成，打造出低成本的火箭。

星際科技去年表示，通常一枚火箭製造費用約數千萬日圓，去年發射MOMO2號火箭前也在網路上募到約2800萬日圓（約新台幣778萬元）。

由於MOMO3號火箭可以在約4分鐘的無重力環境內進行電子機器實驗等，雖然目前想向企業或大學等研究機構推銷他們的能力，但MOMO3號火箭暫時沒有搭載衛星進入太空軌道的能力。

因此，星際科技將基於MOMO3號技術，開發可搭載超小型衛星進入軌道的火箭，預計2023年試射，希望正式加入發射衛星的商業市場。