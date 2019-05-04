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美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16聯合報 記者梁采蘩╱即時報導

美國一架載有136人的波音737客機傳出意外，當地時間3日晚間，該架班機在降落佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的海軍航空站時衝出跑道，並掉入聖約翰河中。

這架班機是從古巴起飛。傑克遜維爾市長柯瑞（Lenny Curry）推文表示，飛機未沉入水中，已派出消防及救難人員趕往現場，駐守附近的海軍陸戰隊也前往支援，目前機上所有人員都已尋獲且平安生還。

美國一架載有142人的波音737客機傳出意外，當地時間3日晚間，班機在降落佛州傑...
美國一架載有142人的波音737客機傳出意外，當地時間3日晚間，班機在降落佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的海軍航空站時衝出跑道，並掉入附近河中。Jax Sheriff's Office
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傑克遜維爾市長表示，已派出消防及救難人員趕往現場，附近海軍陸戰隊也前往支援，目前...
傑克遜維爾市長表示，已派出消防及救難人員趕往現場，附近海軍陸戰隊也前往支援，目前機上所有人員都已尋獲且平安生還。Jax Sheriff's Office
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