美一架波音737降落發生意外 衝出跑道掉入河中

2019-05-04 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國一架載有136人的波音737客機傳出意外，當地時間3日晚間，該架班機在降落佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的海軍航空站時衝出跑道，並掉入聖約翰河中。