曾釀兩死！英連鎖咖啡廳推新舉 標清所有成分

2019-05-04 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國連鎖咖啡廳Pret a Manger近年曾有兩名顧客因為過敏身亡，近日開始實施新措施，將完全標示湯品、沙拉和其他食品的所有成分，望能重新贏回消費者信賴。

Pret a Manger推出的五點計畫還包括在每家連鎖店增設平板電腦，提供每項商品所含成分、加強員工培訓、藉由發布季度食品安全報告來提高透明度，以及重新設計約70項食譜配方，徹底排除多種隱藏性過敏原。

Pret a Manger日前已在超過20家連鎖店實施新措施，計畫本月底和今夏前陸續推行至英國境內其餘380家。

15歲女孩娜塔莎（Natasha Ednan-Laperouse）於2016年7月在倫敦飛往尼斯的飛機上，吃了購自Pret a Manger希斯羅機場分店的麵包，結果產生嚴重芝麻籽過敏反應，不幸身亡，引發外界廣泛關注。該食品的外包裝並未提供任何過敏原警示，也尚無法規明確要求標示。

另起案件則發生於2017年12月的巴斯分店，一名顧客吃下含有優格的薄餅後，因乳蛋白過敏死亡。公司指出，原以為使用的優格不含乳製品，但事後檢測才發現，優格中含乳蛋白。

根據現行法規，在出售店面烹煮或製作的食物不必標示過敏原資訊，非現場包裝和生產的食品則必須標示完整的成分清單。對此，調查娜塔莎案件的法醫批評Pret a Manger制度、全英國食品相關體系不健全。

Pret a Manger執行長施里（Clive Schlee）表示，「我們會從過去經驗學習，並做出有意義的改變，該項計畫匯集了我們為幫助過敏患者而做的一些最重要改進」。

施里表示，英國有200萬人患有食物過敏，每年有10人死於過敏，這是一項重大的公衛議題，必須採取更多措施解決問題。他說，「我們長期的目標是為大眾提供最佳的健康資訊，這並非一到兩年就能達成的計畫，我們將把時間拉長來看」。