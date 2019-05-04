驚喜 美就業人口大增

2019-05-04 01:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國4月就業報告出爐，非農就業人口大增26.3萬人，遠高於預期；失業率也意外降至逾49年低點的3.6%，印證了聯準會（Fed）「經濟堅實，通膨下降」的說法，也預示Fed將維持「鷹鴿勢均」的政策立場。美股早盤漲逾百點。

綜合來看，美國就業市場今年1到4月維持熱絡，但經濟學者預期全年就業成長將減緩；薪資增幅下降，也預示通膨可能持續偏低。

由於就業報告偏強，顯示美國經濟依然堅實，Fed在可預見的未來不會降息，美股三大指數漲約0.6%，道瓊指數漲約140點。

美國4月新增的非農就業人數，遠高於市場預估的19萬人，也比3月的18.9萬人大增；2、3兩個月的就業人數總共上修1.6萬人，顯示就業市場相當熱絡。

4月失業率降到3.6%，低於市場原本預估的3.8%，也是逾49年來最低水準，但部分是因為勞動參與率下降所致。上月勞動參與率從63%降到62.8%，低於預期，也是連續兩個月下降，顯示工作年齡勞工的工作意願下降。

根據報告，4月民間就業增加23.6萬人，但各產業情況並不平均。其中製造業就業增加4,000人，營建業也增加3.3萬人，另外教育醫療照顧、專業人士及商業服務業就業均增加；零售業卻減少1.2萬人，且是連續第三個月下降。政府部門就業增加2.7萬人。

4月平均時薪月增0.2%，增幅大於3月的0.1%，但低於市場預估。上月平均時薪年增3.2%，也小於市場預估的3.3%，且連續兩個月低於預估，顯示薪資升速減緩。平均每周工時為34.4小時，比3月減少0.1小時，也使時薪升幅虛胖。不過生產線及非監督級勞工時薪年升3.4%，顯示基層勞工薪資上升較快。

低度就業率（指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）維持7.3%，顯示全職工作人數平穩。

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