美素肉商掛牌 首日大漲

2019-05-04 01:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



美國素肉製造商Beyond Meat 2日在紐約掛牌，首日股價收盤狂漲163%，成為金融海嘯以來首次公開發行股票（IPO）首日表現最佳的美國公司。

Beyond Meat的上市價為每股25美元，2日一開盤就跳升到46美元，盤中最高上漲192%，首日交易收在65.75美元，上漲163%，並推升市值到約38億美元。

這個表現打敗上月IPO的Silk Road Medical所創下的紀錄，也是2008年金融海嘯以來、IPO籌資至少2億美元的美國上市企業中，表現最優異的一家。就全球市場而言，Beyond Meat首日表現也傲視今年來所有上市小型公司。

Beyond Meat主要股東包括創投公司Kleiner Perkins Caufield & Byers，以及推持共同創辦人威廉斯所屬的Obvious創投公司，並吸引麥當勞前執行長湯普森（Don Thompson）、比爾蓋茲、影星李奧納多等人投資。

近年消費者出於環保、動物福利或健康上的考量，減少肉類攝取、尋找植物性的肉類替代品，而Beyond Meat是這類業者中率先上市的一家。

Beyond Meat去年營收8,790萬美元，連兩年增逾一倍，但至今尚未盈利，每年淨損約維持在3,000萬美元。