臉書揪伴 攻加密幣支付

2019-05-04 01:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合襪電



臉書推動此計畫已超過一年，將讓用戶能傳送數位貨幣給彼此、用數位貨幣在臉書及其他網站購物。 路透 分享 facebook 知情人士透露，全球社群媒體臉書（Facebook）正與十幾家金融業者與網路商店商談合作，希望聯手推出一套以加密貨幣為基礎的支付系統。此舉若成功，可能顛覆獲利豐厚的傳統電商模式，也可望成為加密貨幣技術迄今最主流的應用方式。

華爾街日報報導，臉書推動這個代號為「Project Libra」的計畫已超過一年，將讓用戶能傳送數位貨幣給彼此、用數位貨幣在臉書及其他網站購物。這項新支付系統的祕密計畫同時涉及傳統金融機構的投資、及可能提供為平台用戶的活動提供獎勵回饋。

知情人士說，為尋求共約10億美元的投資額，臉書已和威士卡（Visa）、萬事達卡（Mastercard）及First Data等金融機構洽談。這筆資金將用來支撐數位貨幣的幣值，以免幣值像比特幣等加密貨幣般劇烈波動。

臉書也正在說服電商業者與應用程式（App）開發商接受其數位貨幣，並可能尋求這些合作夥伴提供規模較小的金融投資。先前已有報導傳出，臉書正在為旗下的WahtsApp用戶開發數位貨幣，用來跨國匯款，並且可能為此計畫籌資多達10億美元。

這項計畫的阻礙很高，因為加密貨幣迄今都未能成為被廣為接受的支付工具，現有的加密貨幣系統也已有許多既有大咖，況且該公司還面臨來自監管機關、用戶和股東要求加強保障隱私的壓力，因此必須精巧拿捏跨入新領域的時機。

不過，臉書的優勢在於該平台每月登入用戶數占全球人口的三分之一，而這些用戶都有購物需求。