愛迪達UA報喜 Q1獲利超預期

2019-05-04 01:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



愛迪達上季財報亮眼，激勵股價3日盤中創新高。 路透 分享 facebook 受惠於高利潤的電商事業強勁成長，運動品牌大廠愛迪達（Adidas）上季財報優於市場，激勵股價3日盤中創新高。美國Under Armour（UA）上季獲利也優於預期、並上調全年財測，主要受益於運動鞋的海外銷售增加、及北美業績改善。

路透報導，愛迪達第1季經匯率調整後的營收達到58.8億歐元（65.7億美元），營業利益也達到8.75億歐元，都高於市場預期。上季營業利益率提升1.4個百分點至14.9%，超越對手Nike從去年12月到今年2月當季的13.5%。

愛迪達表示，獲利能力提升，主要受益於採購和行銷成本降低、匯率條件較有利、高價商品銷售量增加，以及線上事業的擴大，尤其上季電商銷售暴增了40%。

Under Armour獲利也優於預期並上調全年財測。 路透 分享 facebook

愛迪達也重申，預估今年上半年銷售將成長3%至4%，但下半年成長將加速，因為將透過重新配置工廠產能、並優先經營美國市場，提升供應量。執行長羅思德（Kasper Rorsted）表示，他對下半年的銷售成長提升很有信心。愛迪達股價3日在法蘭克福盤中大漲7.8%至246.75歐元，創歷來新高。Warburg研究公司分析師佛雷指出，愛迪達在交出「給人意外驚喜」的第1季營收、以及「出現驚人改善」的毛利率之後，其全年財測看來似乎很保守。

另一方面，UA上季淨營收比一年前成長2%至12億美元，淨利2,250萬美元或每股盈餘5美分，都優於分析師預期。雖然UA上季北美的銷售下滑3%，但減幅比市場預期小。

UA上季的海外營收成長12%，主要透過亞太市場帶動成長。UA表示，相較主力的服飾事業銷售只成長1%，但較小的鞋類事業成長8%。

UA也調升全年獲利預測，如今預估今年每股盈餘將介於33至34美分，高於先前預測的31至33美分。UA股價2日收盤上漲3.5%，3日早盤則跌1.1%，報22.575美元。