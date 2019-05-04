歐上月CPI加速攀升

2019-05-04 01:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



歐元區4月消費者物價指數（CPI）都加速攀升，但生產者物價指數（PPI）偏弱，因此歐洲央行（ECB）雖能稍感放心，面臨的低通膨壓力卻未明確減輕。

歐盟統計局公布，歐元區4月CPI比去年同期上升1.7%，是六個月來最大升幅，高於市場預估，也比3月的1.4%加速上升，主因是能源及服務價格上漲；上月核心CPI年升1.3%，升幅也高於4月的1.0%。扣除能源、食品、菸酒之後的4月雙核心CPI則年升1.2%，也比3月的0.8%加速上升。

4月能源價格年升5.4%，升幅比3月的更大；但加工食品、酒類及香菸價格年升1.7%，漲幅比3月縮小。服務類價格也比去年同期大幅年升1.9%，是兩年來最高水準，也遠高於3月。

然而，歐元區4月生產者物價（PPI）卻比3月下降0.1%，比去年4月上升2.9%，月升及年升率都低於市場預估。PPI偏弱，可能影響未來的CPI走勢。

經濟學者認為，最新通膨數據可望緩和ECB對於經濟減緩的憂慮，但也審慎表示，由於今年「復活節」假期落在4月，使「套裝旅遊」價格大幅上漲，可能對通膨率產生扭曲效應，因此通膨走勢仍有待進一步觀察。學者預估，進入5月後，復活節假期效應將會消退，壓低整體與核心通膨，且燃料價格大漲的提振效應也將可能告終，在第2、3季抑制整體物價升幅。