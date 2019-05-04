策略師看美元 還會強勢半年

2019-05-04 01:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



外匯策略師預料，美元未來三到六個月仍會保持強勢。 路透 分享 facebook 外匯策略師表示，去年以來走勢強勁的美元，預料未來三到六個月仍會保持強勢，然後才會開始對其他主要貨幣走軟。

追蹤美元對一籃子貨幣匯率的美元指數（DXY）今年來約攀升2%，延續去年挺升逾4%的升勢。全球經濟數據減緩，加上非美國決策官員審慎看待經濟展望，鼓勵投機客繼續加碼押注美元升值。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料顯示，做多美元部位已增至2015年來最高。

路透在4月29日至5月2日訪調近70位外匯策略師後發現，策略師預期，超過75%的受訪者認為，美元的相對強勢至少可望延續到10月底，但美元今年來對主要貨幣的漲幅將在一年後回吐。

在此之前，路透訪調分析師對美元的預測有將近兩年看走眼，誤以為美元會貶。現在，這些策略師預期美元近期會持續走強，主要是基於美國經濟數據比預期強。美國4月新增非農就業人口達到遠優於市場預期的26.3萬人，失業率也意外降至49年低點的3.6%。

聯準會主席鮑爾1日表示，抑制美國通膨的因素可能只是暫時性的，目前沒有理由調升或調降利率。鮑爾發言的鴿派味變淡，美元隨之挺升，導致亞洲貨幣3日普遍走軟，韓元甚至貶到兩年來最低，對美元貶0.3%，跌到1,169.05韓元兌1美元。根據路透訪調策略師的共識預測，美元指數一年後可能變得相對弱勢，屆時歐元可望挺升5%至1.18美元。

摩根士丹利全球外匯策略部門主管雷德克說：「可觀的資金流入美國資產，是因為美國經濟相對強健，世界其他地區則相對疲弱…我們預料這個過程會在今年稍後開始反轉。」