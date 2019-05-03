WSJ：軟銀考慮將其1,000億美元願景基金IPO

2019-05-03 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



知情人士表示，軟體銀行集團正在考慮幾項大膽的籌資計畫，包括將其規模1,000億美元的願景基金公開發行股票（IPO），以抓住新創企業市場上爆炸性的商機。

華爾街日報引述消息人士報導，軟銀願景基金的員工現在正在加緊趕上創辦人暨執行長孫正義如發狂般達成交易的速度，雖然這個基金才剛成立兩年，但孫正義已幾乎將所有當初投入的資金都投資完畢。

這凸顯出該基金有必要再籌措新資金。其中一名消息人士表示，孫正義最近剛從中國回到日本，談判了幾筆價值數十億美元的非正式交易，但願景基金還沒籌措到這些資金。願景基金原本計劃所有資金要用來投資四年，但大概兩年就會用完。

雖然隨著軟銀投資的幾家公司未來將IPO，包括Uber和WeWork等，將會為願景基金解放部分資金，但仍不足以提供能讓孫正義隨心所欲投資的資金。孫正義的一名副手日前在美國洛杉磯的記者會上表示，願景基金計劃在未來18個月內增加一倍員工至800人，也加重了該基金募集更多資金的壓力，以支付員工在世界各地物色交易目標的薪酬。

消息人士表示，軟銀正在考慮的計畫中，將願景基金IPO是目前最有野心的一個，IPO計畫將會在該基金所有資金都投資完畢後進行，可能會是今年秋季。軟銀的期望是將其打造成一家小型版的波克夏公司，只包含一些尚未能夠獲利的年輕科技公司。