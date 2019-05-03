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巴菲特也買亞馬遜股票！股神給投資人2大啟示

2019-05-03 21:46經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

「股神」巴菲特對CNBC證實，他的波克夏公司已買進一些亞馬遜 （Amazon）股票，儘管敲進這檔電子商務股的是他的選股副手而非股神本尊，但巴菲特坦承自己也是亞馬遜「粉絲」，「以前沒買是蠢蛋」，顯然對這筆投資相當支持。

財經新聞網站MarketWatch報導，Vestact資產管理公司基金經理人羅特（Byron Lotter）表示，波克夏最新舉動給投資人上了寶貴的一課。他指出，波克夏的投資一向聚焦於價值型股票，也就是以基本面來看股價顯得很低廉的公司，如今居然也買進股價本益比偏高的亞馬遜，著實令人「眼珠子快掉出來」。

羅特3日接受電話訪問說：「要往前看，別回顧股價已漲了多少。檢視一家公司的過往歷史很重要，但不要只因為股價已漲了一大段，表現好得不得了，就望而卻步，連1股都不敢買。」

羅特說，假如連崇尚價值型投資的波克夏公司，都沒被亞馬遜每股1,900美元的股價嚇到，散戶投資人也不該被高股價嚇跑，只因認為已經錯過良機而在場外觀望。

他說：「投資人以為，這檔股票價格逼近空前最高、市值達到1兆美元，波克夏想必不會買進亞馬遜。」然而，「我們在350美元的價位買進（亞馬遜）時，也認為價位已高」。亞馬遜是Vestact基金的第三大持股。

根據FactSet的資料，亞馬遜過去兩年來報酬率（不含股利）約100%，五年報酬率達517%，十年來是2,307%，20年來達2,109%。

羅特說：「這家仍有巨大的潛力。你必須看這家公司未來的走向。雲端服務仍在初步發展階段，線上零售也是。」

有「奧瑪哈先知」之稱的巴菲特給投資人的第二個啟示是：價值型投資人觀念要改一改了。

波克夏長外來抱牢一些成長緩慢而穩健、被視為風險較低的「價值型」股票，像是美國運通和可口可樂等；而不是所謂「成長型」股票，也就是成長動能強勁的股票，比方說亞馬遜和蘋果。但近年來情況已改觀，波克夏2017年也首度買進蘋果股票，後來更持續加碼。不過，羅特指出，亞馬遜和蘋果這兩檔成長股也兼具價值股的特色。

羅特說：「在當今年代，資訊這麼充足，市場如此透明，流動性又高，如果你還自困於那種『深度價值』（deep value）的思想框架裡，將會錯失機會，投資績效也將比大盤遜色。還想找尋本益比僅10倍、潛力又強的優質股？找得到的時代已經過去了。」

羅特推文說：「也許這麼說會踩到某些人的痛腳。但我認為，波克夏買進亞馬遜股票，對深度價值投資策略是一大重擊。價值，不再只是關於硬基本面而已了。還需要加進成長、透明性，並且對整個大局更有全面性的宏觀觀點。」

巴菲特的波克夏公司已買進亞馬遜股票，帶給價值型投資人大震撼 。美聯社
巴菲特的波克夏公司已買進亞馬遜股票，帶給價值型投資人大震撼 。美聯社
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波克夏巴菲特

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