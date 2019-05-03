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美國4月就業數據偏強 美股及美元溫和走升

2019-05-03 20:58經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國公布4月就業報告，各項數據強中有弱。其中非農業就業人數大幅增加26.3萬人，失業率也下降到3.6%的49年低點；但薪資升幅及勞動參與率都下降，顯示就業品質下降。由於就業數據相當堅實，美股期指走高，美元攀升，公債價格下跌。

就業報告各項主要數據如下：

1.非農業就業人口增加26.36萬人，高於市場預估的19萬人，也高於3月的18.9萬人（原先公布的人數為19.6萬人）；不過2、3兩月的就業人數總共上修1.6萬人，顯示就業市場相當熱絡。

2.平均時薪月升0.2%，雖高於3月的0.1%，但低於預估的0.3%；時薪年升3.2%，與3月升幅相同，但低於市場預估的3.3%，且是連續兩個月低於預估，顯示薪資升速減緩；平均每周工時為34.4小時，比3月減少0.1小時。

3.勞動參與率從63%降到62.8%，低於預期的63.2%，也是連續第2個月下降。

4.失業率從3.8%下降到3.6%，低於預估，部分是因為勞動參與率下降所致。

5.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）維持7.3%，顯示全職工作人數平穩。

就業報告偏強，顯示美國經濟仍強，標普500期指上漲0.3%，美元指數上升0.2%，10年期美債殖利率小升1個基點。

薪資失業

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