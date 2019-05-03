貝佐斯防暗殺 斥資550萬裝防爆防彈窗

2019-05-03 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



全球首富、電商巨擘亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）已經為自己在西雅圖的辦公室安裝防爆和防彈的嵌板，保護自己。光是安裝防爆窗就花了18萬美元（約556萬台幣），強化保全費用高達160萬美元（約4950萬台幣）。

貝佐斯擁有的華盛頓郵報，專欄作家哈紹吉被沙烏地阿拉伯政府派人暗殺後，華郵緊追不捨，後來美國八卦周刊「國家詢問者」踢爆貝佐斯的不倫戀，導致其離婚。貝佐斯的安全顧問貝克調查後，認為沙國政府入侵貝佐斯的手機，建議全面強化維安。亞馬遜發言人對相關報導拒絕置評。