吐槽麥當勞快樂兒童餐 漢堡王推「真實情緒」餐

2019-05-03 17:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



沒有人永遠是快樂的。這是漢堡王藉由一系列主打「真實情緒」的漢堡餐，想傳遞的訊息，希望能提高對於心理健康的關注。

5月是美國的心理健康意識月，而漢堡王推出的真實情緒餐，包括「憂鬱餐」、「惱羞成怒餐」、「興奮餐」、「無所謂餐」。套餐中含華堡、薯條及一杯飲料。

漢堡王說：「漢堡王餐廳明白沒有人永遠是快樂的，這就是為什麼我們呼籲消費者依據真實的心情購買華堡餐。」

這也稍微吐槽了一下麥當勞的快樂兒童餐。漢堡王也不是第一次作弄麥當勞，去年12月它提供1美分的華堡，但要先下載漢堡王App，到麥當勞附近才能解鎖優惠。

漢堡王母公司「餐廳品牌國際」（Restaurant Brands International）與美國心理衛生協會合作推出這一活動，心理衛生協會總裁吉昂菲多表示，這能提升公眾意識，在精神疾病病入膏肓前先介入，漢堡王使人們聚焦於此，也讓人們知道心情不好也沒關係，不用每天充滿正能量。

漢堡王上季同店銷售成長2.2%，受惠於雞塊漲價，以及新推出的辣味雞塊，但母公司獲利不如預期。