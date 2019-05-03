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蘋果股價登高 這指標早一周就預料到了

2019-05-03 17:16經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果發布上季財報帶動該股大漲。但研究蘋果供應鏈股的投資人，可能早一步就料到了。

蘋果本周二（4月30日）盤後發布優於預期的盈餘數據，激勵周三（5月1日）股價勁揚4.9%，收在210.52美元。周四股價小跌0.7%，以209.15美元收盤。

至此，蘋果已完全收復去年11月初展開的一波跌幅。蘋果在去年11月1日盤後宣布不再公布iPhone銷量，次日收盤股價跌到207.48美元，一波跌勢就此啟動，但今年來已逐步走高。

巴隆專欄作家魯特2日撰文指出，值得注意的是，蘋果供應商股價如今也已漲回到去年11月的價位，事實上，早在蘋果傳出重大新聞前，蘋果供應鏈股價似乎就已提前大約一周反應了。

魯特說，直覺判斷，蘋果供應鏈股走勢對iPhone消息有所反應，是合理的。例如，科沃（QRVO）超過三成的營收仰賴蘋果訂單。當然，約有三分之一的蘋果供應商在蘋果之前公布財報。

巴隆追蹤的50幾檔蘋果供應商股價指數，在4月24日就登上波段新高（相較於11月而言），約比蘋果股價登上波段新高早了一周。

而且，蘋果供應商股價在去年耶誕夜觸及波段谷底（相較於11月而言），時間點也大約比蘋果1月2日下修營收預測早了一周。

魯特強調，這並非深入比較股價變動後的統計分析，只是一種有趣的觀察。而且，套用避險基金投資人索羅斯的「反射理論」，投資人基於對市場的認知和預期而採取的行動也會牽動市場走向。因此，如果人人都相信蘋果供應鏈股可作為蘋果股價的領先指標，那麼這指標也就失靈了。

但還要一段時日才會人盡皆知，所以至少就眼前來說，要想掌握iPhone需求強弱的即時訊息，觀察蘋果供應鏈股走勢似乎是好主意。

追蹤蘋果供應鏈股價的指數在4月24日漲抵波段高峰，較蘋果股價5月1日登上波段高峰...
追蹤蘋果供應鏈股價的指數在4月24日漲抵波段高峰，較蘋果股價5月1日登上波段高峰，在時間點上領先一周。（圖表來源：彭博資訊、巴隆周刊）
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分析師認為，欲知蘋果股價走向和iPhone需求強弱，觀察蘋果供應鏈股是個好主意。...
分析師認為，欲知蘋果股價走向和iPhone需求強弱，觀察蘋果供應鏈股是個好主意。美聯社
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