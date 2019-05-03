供給風險降低 油價跌至一個月低點 金價挫跌

2019-05-03 08:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價下跌逾2%至一個月低點，市場預期美國、俄羅斯和沙烏地阿拉伯都可能填補供給缺口。金價周四跌至逾四個月低點，因聯準會（Fed）淡化降息希望，抑制黃金需求。

布蘭特原油期貨收跌1.43美元或1.98%，結算價報每桶70.75美元；西德州原油期貨下跌1.79美元或2.81%，結算價報61.81美元。

伊朗周四表示，若其他石油輸出國組織（OPEC）成員國威脅到伊朗的利益，將予以回應。美國結束制裁豁免，要求買家停止進口伊朗石油。

沙烏地阿拉伯支持美國結束所有伊朗制裁豁免，並準備取代伊朗石油供應，滿足需求。伊朗則表示，OPEC可能會因為一些成員國的單方面行動而瓦解，明顯針對沙國。

金價周四跌至逾四個月低點，主因美國聯邦公開市場委員會（FOMC）淡化近期降息希望，抑制投資人對黃金的需求。

黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1,270.22美元。美國黃金期貨收跌1%，報每英兩1,272美元。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada表示：「市場走勢暗示的2019年降息機率從75%下滑到50%，Fed不像人們預期的那樣鴿派。」

Fed周三維持基準利率不變，與市場預期一致，但Fed強調，由於就業和經濟不斷成長，近期沒有令人信服的理由考慮降息。

美元指數上揚0.1%，令金價承壓。

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示：「投資人目前正關注周五公布的美國非農就業數據，如果新增就業崗位超過20萬，那將給金價帶來進一步壓力。」