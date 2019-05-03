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台股ADR僅台積電上漲 溢價高達6% 隨費半走強

2019-05-03 07:03經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周四只有台積電上漲，較台北交易股票溢價拉大為近6%。

美股周四進一步從近期創下的紀錄高位回落，主因能源股隨油價走低，投資人消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾的談話；市場目前轉向聚焦周五的美國非農就報告以及美中貿易談判最新進展。

道瓊工業指數收跌122.35點或0.46%，至26,307.79點；標普500指數收跌6.21點或0.21%，至2,917.52點；那斯達克指數下跌12.87點或0.16%，至8,036.77點。

費城半導體指數上漲1.1%。晶片製造商高通股價上漲升0.9%，分析師認為，儘管高通財測不如預期，但在5G網路領域處於有利地位。

台灣加權股價指數昨天漲36.76點收11,004.49點，台積電平盤。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率（資料來源：彭博）

個股－ADR代碼－ADR收盤（換算後）－漲跌幅（%）－台北上市股票收盤價－溢價率（%）

日月光投控ASX 69.40 -0.44 70.70 -1.84

友達 AUO 10.73 -1.42 10.85 -1.14

中華電 CHT 110.82 -0.47 111.00 -0.16

台積電 TSM 274.51 +1.32 259.00 5.99

聯電 UMC 13.42 0.00 13.55 -0.99

台股ADR只有台積電上漲。 圖／聯合報系資料照片
台股ADR只有台積電上漲。 圖／聯合報系資料照片
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