美股連跌兩天 聚焦美國就業數據及美中貿易談判

2019-05-03 06:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股連兩天下滑，投資人密切關注就業數據和美中貿易談判進展。 路透 分享 facebook 美股周四進一步從近期創下的紀錄高位回落，主因能源股隨油價走低，投資人消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾的談話；市場目前轉向聚焦周五的美國非農就報告以及美中貿易談判最新進展。

道瓊工業指數收跌122.35點或0.46%，至26,307.79點；標普500指數收跌6.21點或0.21%，至2,917.52點；那斯達克指數下跌12.87點或0.16%，至8,036.77點。

標普500指數中跌幅最大的是能源股，下挫1.71%；供給過剩疑慮，使美國原油期貨挫跌逾2%。Bokeh Capital Partners首席投資官Kim Forrest稱表示：「油價下跌可能代表求疲弱，因此經濟活動低迷，市場因而做出反應。」

Fed周三按兵不動，維持基準利率不變，主席鮑爾表示，今年通膨下降可能是暫時性因素所致，淡化消部分投資人對Fed可能在今年稍晚降息的預期，股市下跌。

標普500指數今年迄今上漲逾16%，隨著財報季接近尾聲，投資人正在尋找新的市場動能，如美中貿易談判進展和經濟數據。美國勞工部周五將公布非農就業數據，預計上月新增就業較3月減少。

費城半導體指數上漲1.1%。晶片製造商高通股價上漲升0.9%，分析師認為，儘管高通財測不如預期，但在5G網路領域處於有利地位。

電動車大廠特斯拉計畫發行債券和股票，籌資20億美元，股價在周四盤中一度上漲5.61%，收漲4.3%。