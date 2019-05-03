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Fed不鷹不鴿 金融情勢不再吃緊

2019-05-03 00:20聯合報 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會一日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之二點...
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會一日會議決定，聯邦基金利率維持在百分之二點二五到二點五區間。 （路透）
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美國聯準會Fed）聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）一日會議決定聯邦基金利率維持在百分之二點二五到二點五區間；會後聲明「不鷹不鴿」，既強調經濟活動「堅實」，也承認通膨下降；主席鮑爾說，目前利率不大可能上升或下降。金融市場原本期待Fed可能會暗示降息，結果落空，導致美股、美債先漲後跌，美元匯率先貶後升。

ＦＯＭＣ會後聲明僅對經濟及通膨的評估稍做更動；經濟活動從「減緩」改為「堅實」，通膨從「接近百分之二」改為「低於百分之二」；並重申決策仍須「耐心」，未來調整利率區間的時機及幅度須考慮勞動市場情況、通膨指標及通膨預期，以及金融數據與國際動向。

鮑爾在記者會上表示，「堅實的基本面」正支持經濟成長；他也對最近通膨減弱淡化處理，強調一些「過渡性」因素壓低通膨；強調現行的政策立場「在當下應屬適當」，「決策委員會對目前的政策立場相當放心」，且「我們認為向任何方向移動的可能性都不是很強」。

Fed並發表執行聲明，宣布五月二日起將銀行法定及超額存款準備金利率（ＩＯＥＲ）從百分之二點四降到百分之二點三五，使聯邦基金市場實際交易的利率更能夠維持在百分之二點二五至二點五的區間之內，也顯示金融情勢不再吃緊。

經濟學者指出，Fed的政策立場既不偏「鷹」，又不偏「鴿」；但由於市場人士期望Fed將暗示降息，因此覺得鮑爾的談話有些偏向鷹派。

通膨Fed美國聯準會

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