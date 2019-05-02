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平價策略建功 Fitbit穿戴裝置銷量三年來首見成長

2019-05-02 21:33經濟日報 記者陳律安╱即時報導

由於平價策略奏效，穿戴裝置業者Fitbit第1季銷量交出三年來首見成長，財報也優於市場預期。

Fitbit第1季共賣出290萬個裝置，年增36%，優於分析師預期，平均售價（ASP）則下降19%至每部裝置平均91美元，因該公司專注生產較便宜的產品，與蘋果及三星電子競爭。根據FactSet數據，分析師預期Fitbit上季賣出200萬個裝置，平均售價109.33美元。

Fitbit推出划算的產品，Inspire僅售69.95美元，能監控心律的HR版也只要99.95美元，遠低於蘋果智慧手表的起售價279美元，也比三星約200美元價位的智慧手表及追蹤器還便宜。

Fitbit截至3月底的第1季淨損為7,950萬美元，或每股虧損31美分，較去年同期縮小。剔除一次性項目的每股淨損為15美分、營收則成長至2.719億美元，皆優於分析師預期。

FitBit讓用戶與醫生、醫院及生活方式教練聯繫的健康解決方案事業，第1季大幅成長70%，創造營收3,050萬美元。

Wedbush證券股票研究資深研究員瑞絲認為，Fitbit走在正確道路上，使產品盡可能地普及，最終將運用龐大的用戶基礎，推廣其健康醫療服務。

Fitbit維持全年營收預測不變，介於15.2億至15.8億美元，並預計將以便宜價格售出更多裝置。Fitbit預期本季營收介於3.05億美元至3.2億美元間，中點略高於分析師預期的3.128億美元。

Fitbit
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