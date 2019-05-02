美元5月看升

2019-05-02 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



如果過去的歷史具有參考價值，美元多頭或許可以期待美元連續第四個月上漲。

在過去十年中，彭博美元現貨指數（Bloomberg Sollar Spot Index）有巴年都在5月上揚，平均漲幅為1.5%，是全年表現最強的一個月。摩根大通（JP Morgan Chase）表示，這歸功於5月美國經濟數據的季節性強勁表現。花旗集團的美國經濟意外指數也可以佐證，該指數通常在第1季走跌，然後在下半年反彈。

摩根大通的許百毅（Daniel Hui）和錢丹（Meera Chandan）等分析師在研究報告中說：「5月份通常有利於美元普遍走強。」「這種動態值得關注。」

2019年美元兌10國集團（G10）的貨幣大多走高。由於有跡象顯示美國的經濟表現優於全球其他主要經濟體，彭博美元現貨指數上周升抵今年來最高。在聯準會（Fed）主席鮑爾表示，通膨低迷可能是暫時性因素後，美元扭轉稍早前跌勢，小升0.1%。

美元兌歐元的季節性升值尤其明顯，在過去十年中，歐元兌美元在5月平均貶值1.8%。而且歐元跌勢往往與市場動盪加劇同時發生，根據彭博匯編的數據，過去十年中有八年的5月歐元兌美元3個月隱含波動率都上升。

花旗集團上周建議客戶建立做空歐元兌美元的部位，目標是在未來一個月歐元將跌至1.10美元，歐元目前價位在1.1230美元左右。該集團分析師並將歐元的季節性貶值列為原因之一。

花旗首席北美G10外匯策略師謝禮頌（Calvin Tse）說：「很難說是否每年都如此，但這對我們的交易來說，這是一個順風（推動美元上漲的因素）。」