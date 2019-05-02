Fed按兵不動 讓亞太央行下周開會獲得轉「鴿」空間

2019-05-02 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



隨著美國聯準會（Fed）維持基準利率不變，亞太地區央行下周開會時仍保有降息或立場傾向鴿派的空間，可專心聚焦於國內問題。

在愈來愈多跡象顯示亞太地區正形成新的寬鬆循環之際，澳洲、紐西蘭、馬來西亞、泰國和菲律賓的央行下周將舉行決策會議，很可能調整去年的利率政策路線。去年因聯準會緊縮政策，印尼、菲律賓等國成為最積極升息的國家。

牛津經濟研究院經濟學家基肖爾說：「鴿派Fed減輕亞洲央行的壓力，讓他們聚焦國內問題。」

印度今年來已兩度降息，菲律賓央行總裁迪奧克諾則表明寬鬆貨幣政策只是遲早的問題。彭博訪調的經濟學家多數預期菲國央行9日將降息

印尼央行去年升息7碼後，上周維持七天期附賣回利率於6%不變，暗示重新聚焦拉抬成長。野村預期印尼央行第4季將降息2碼，美銀美林則預估印尼6-8月出現降息3碼的「迷你寬鬆周期」。

泰國財政部近期以出口低迷為由將經濟成長預估調降至三年來最低，南韓首季國內生產毛額（GDP）創十年來最大萎縮幅度也提高降息預期。Natixis Asia經濟學家阮純（Trinh Nguyen，音譯）表示：「像是馬來西亞這類不存在通膨壓力、製造業採購經理人數據萎縮的國家，有一些寬鬆的空間。南韓也尚未脫離困境，需要協助。」

澳洲和紐西蘭央行將分別在7、8日開會，一些經濟學家已預期降息，原因是經濟走軟且通膨減緩。

東南亞國協與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）首席經濟學家許和意也表示，Fed很可能今年都維持利率不變，這讓新興亞洲的決策者擁有更多空間，尤其是他們在Fed今年轉向鴿派立場後，要在利率上採取行動的壓力已變小。