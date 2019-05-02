亞馬遜徵才 北維州第二總部首波招400人

2019-05-02 15:04 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／維州報導



亞馬遜表示，預計今年將為北維州第二總部招聘400名新員工，位於水晶市的新辦公室將於6月正式啟用。 聯合報系資料照 分享 facebook

亞馬遜近日宣布開始為北維州水晶市(Crystal City)的第二總部招聘職員，工作崗位包括全球品類經理(global category manager)、金融分析師、和人力資源管理專員等。

亞馬遜表示，預計今年將為北維州第二總部招聘400名新員工，位於水晶市的新辦公室將於6月啟用。

亞馬遜人力資源全球運營部副總監威廉姆斯(Ardine Williams)通過聲明表示，人資專員將幫助亞馬遜高效擴大團隊，金融分析師和採購團隊將幫助亞馬遜規畫未來，帶來更多就業機會，將阿靈頓水晶市建設成一個可持續發展的新興城市。

對於亞馬遜在水晶市開放的新崗位，維州居民張季琳表示，雖然目前開放的職位並不多，且專業種類有限，但非常期待未來有更多樣的工作崗位。

「自從亞馬遜決定要來(北維州)我就一直很關注此事」，張季琳說，因為家裡有年輕人正處於職業生涯初期，「平時有好的工作機會都會推薦給他們」，她在亞馬遜宣布職缺的第一時間就給親戚發信息，「我希望幫助他們分擔求職壓力，自己也能更多了解北維的發展」，她說，亞馬遜的服務範圍很廣，「相信未來會有更多對年輕人發展有益的工作。」

喬治城大學(Georgetown University)學生楊力笙則表示，雖然亞馬遜的入駐給北維帶來更多工作機會，降低畢業生的求職壓力，但他還是更願意到西岸工作，「感覺科技行業在加州還是比較熱門，總覺得做此行業總得到加州或亞馬遜總部西雅圖去體驗。」

亞馬遜北維第二總部的新辦公室面積共有53萬7000平方呎，位於18街南241號、South Bell街1880號和 Crystal Drive 1770號。