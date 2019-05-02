不只搶工作 機器人也開始決定誰能保住飯碗！

2019-05-02 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



數千萬低薪勞工的職涯正逐漸受到軟體和演算法支配。路透 分享 facebook 機器人不只搶人的工作，而且開始決定誰能有工作。

華爾街日報報導，數千萬低薪勞工的職涯逐漸受到軟體和演算法支配。上周一篇有關亞馬遜公司追蹤員工生產力、定期淘汰績效不佳人員的報導，是最佳例證。

科技新聞網站The Verge披露代表亞馬遜的律師事務所致函美國全國勞工關係委員會（NLRB）表示：「亞馬遜的系統追蹤個別人員的生產效率，不問主管意見，依品質或生產力，自動發出警告或聘雇終止的通知。」亞馬遜巴爾的摩物流中心開除一名員工遭抗議，因此做出上述回應。亞馬遜說，這名員工因為未達到生產力目標而被解雇。

也許解雇交由軟體處理是遲早的事，畢竟，現在篩選履歷、推薦申請者、排班和指派工作，都已有軟體代勞。根據洛杉磯加州大學專精人力資源的商學教授拉金（Ian Larkin），在職場上「每分或每秒追蹤員工生產力的複雜技術愈見廣泛」。

工業洗衣服務追蹤熨燙一件襯衫費時多少秒；行車電腦追蹤卡車司機的行車速度，換檔次數和每分鐘的引擎轉速；大型折扣零售商的結帳櫃台電腦會出報告，說明收銀員掃瞄商品的速度時否符合預設目標。拉金說，在這些案例裡，所有資訊都即時分享給員工，並用來決定誰能保留飯碗。

以亞馬遜巴爾的摩物流中心為例，律師致函NLRB的前一年，大約300名員工，占比約10%，因生產力因素遭解雇。

拉金說，10%的比率並沒有高得異乎尋常，但將紀律流程自動化，「讓已然困難的工作變得更不人性和令人不快。」

在工業洗衣、物流中心和折扣商店的工作，內容多半一再重覆且薪水偏低，今年沒被刷掉的員工，可能在公司提高生產力目標後成為下一批淘汰對象。

亞馬遜表示，部門主管和人力資源經理拿到軟體通知，會在做成最後解雇前先約談員工，說明他們擁有的選項，包括提出申訴在內。過去兩年，巴爾的摩物流中心和北美各地的解雇率已下滑。