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高通財測不如預期 蘋果支付授權費估在47-55億美元

2019-05-02 09:31經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

高通本季財測低於預期。 路透
高通本季財測低於預期。 路透
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高通（Qualcomm）周三（1日）公布的財報缺乏亮點，對本季的營收預估又低於預期，沖淡了上月與蘋果結束兩年多纏訟的利多，股價在盤後交易下跌約3.5%。

彭博指出，高通基於中國智慧手機需求走弱，對本季的營收扣除與蘋果達成和解收到的一次性的授權費付款，預期在47億美元到55億美元之間，中間點落後分析師預期的平均值52.6億美元。

高通的財報揭露，與蘋果在上月中旬官司和解後，蘋果將補給高通的授權費金額在45億到47億美元之間。如此，高通會計年度第3季（4-6月）的營收預計為92億到102億美元。

高通執行長莫爾科夫說：「未來幾季將會看到中國市場減弱。」路透報導，高通相信中國消費者最近會暫緩購買新機，等到今年稍晚新的5G網路推出後，才會逐漸出手換機。

高通股價在財報公布後下挫的另一個原因是，高通高層沒有透露未來蘋果支付專利授權費的細節，這讓分析師和投資人感到困惑。

路透說，市場預期高通與蘋果簽下的六年晶片供應合約，可使高通的每股盈餘另外增加2美元。但高通1日不願提供細節，只表示與蘋果的交易將讓公司再次取得2010年初在行動通訊晶片上的優勢地位。

高通預估本季授權部門的營收在12.3億到13.3億美元之間，優於預期的12.2億美元。

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