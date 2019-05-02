油價持平 傳OPEC延長減產 美元反彈打壓金價

2019-05-02 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



石油輸出國組織（OPEC）。 法新社 分享 facebook 原油期貨周三收盤基本持平，因石油輸出國組織（OPEC）主導的減產計畫將延期的傳聞，抵銷美國原油庫存上升和產量創紀錄的影響。金價走低，因美元在Fed利率決策後上揚。

布蘭特原油期貨上漲0.12美元或0.2%，結算價報每桶72.18美元。西德州原油期貨下跌0.31美元或0.5%，結算價報每桶63.60美元。

委內瑞拉政治危機加劇，危及原本已因美國制裁而下降的原油出口，美國政府2日起停止對伊朗制裁的所有豁免，也支撐油價。

美國能源資訊署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加990萬桶至4.706億桶，為2017年9月來最高。美國上周原油日產量則上升至紀錄新高的1,230萬桶。

不過，布蘭特原油逆轉下跌的走勢，因阿曼能源部長表示，OPEC 6月會議的目標將是延長去年達成的減產協議。

金價周三盤中跌至一周低點，主因美國聯準會（Fed）淡化市場對今年降息的預期。另外，Fed認為經濟成長強勁，也使金價承壓。

黃金現貨下跌0.6%，報每英兩1,276.36美元。美國黃金期貨下跌0.1%，報每英兩1,284.20美元。

Fed周三維持基準利率不變，並暗示短期內無意調整利率；此外，Fed對就業持續增加以及經濟不斷增長感到樂觀，並對疲弱的通膨最終可能小幅走高抱持希望，助美元從連續三天的跌勢反彈；美元上揚，令黃金對持有其他貨幣的買家來說更昂貴。