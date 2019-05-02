美國商務部展開中國瓷磚反傾銷調查

2019-05-02 07:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國商務部表示，將展開對來自中國的瓷磚的調查，用以決定在中國產製的瓷磚是否接受不公平的補貼，傾銷到美國。

美國商務部在聲明中指出，中國涉嫌的傾銷幅度據了解在127.33%到356%之間。