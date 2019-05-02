Fed聲明與對比：對經濟的評估提高 重申保持「耐心」

2019-05-02 07:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）一如市場預期，把聯邦資金利率目標區間維持在2.25%至2.5%不變。與3月相比，最新聲明提高了對經濟的評估，但再一次強調在未來會保持「耐心」。

以下Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）最新聲明全文與差異之處：

聯邦公開市場委員會（FOMC）在3月會議後獲得的訊息顯示，就業市場保持強勁，但經濟活動以穩健的速度成長。整體而言，近幾個月就業成長持續穩定，失業率保持在低點。第1季家庭支出和企業固定投資增速放緩。與去年同期相比的整體通膨和不計食品和能源價格的核心通膨率下滑，目前低於2%。總體來說，基於市場的通膨補償指標近幾個月保持低點，基於調查的較長期通膨預期指標變動不大。

委員會將依照法定的使命，尋求促進就業最大化和物價穩定。為支持上述目標，委員會決定維持聯邦資金利率目標區間在2.25%至2.5%。委員會仍認為經濟活動持續擴張、就業市場狀況強勁以及通膨中期內接近委員會2%對稱目標是最有可能的結果。鑒於全球經濟和金融狀況發展以及通膨壓力低迷，委員會在決定對聯邦資金利率目標區間未來做何種調整可能對支持上述結果是合適時，將保持耐心。

在決定未來調整聯邦基金利率目標區間的時機和規模時，委員會將評估與就業最大化以及2%對稱通脹目標相關的已實現和預期的經濟狀況。評估將考量廣泛的信息，包括就業市場狀況指標、通膨壓力和通膨預期指標，以及反應金融市場和國際情勢發展的數據。

●與前次聲明的差異

--經濟成長

5月1日聲明：經濟活動以穩健的速度成長。

3月20日聲明：經濟活動增速已經從第四4度的穩健步伐放緩。

--通膨

5月1日聲明：以12個月為基礎的指標看，整體通膨率和扣除食品及能源的通膨率已下降，且低於2%。