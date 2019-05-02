Fed維持利率水準不變 鮑爾：經濟穩健增長、通膨意外疲弱

2019-05-02 03:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



Fed主席鮑爾。 美聯社 分享 facebook

美國聯邦準備理事會（Fed）在台灣時間2日凌晨2時宣布，所有與會官員一致同意基準利率不變，維持在2.25%-2.50%，一如市場預期，決策官員調升對美國經濟的評估，同時承認核心和整體通膨均低於2%的目標，並重申對未來利率行動保持「耐心」的承諾。

聯準會決策小組FOMC在會後聲明中表示，自3月會議至今，美國的勞動市場依舊強勁，且經濟活動以堅實的速度擴張。近幾個月就業成長平均而言相當堅實，失業率維持在低點。不過FOMC也提到，上季家庭支出和企業的固定投資成長已呈現趨緩，整體的通膨和扣除食物與能源後的核心通膨率也下滑，低於2%的目標水準。

Fed主席鮑爾在聲明公布後半小時召開記者會，回答記者提問前他表示，經濟和就業增長表現比決策官員預期得還強勁，通膨則較弱，聯準會預期到年底前美國GDP將保持穩健擴張。他也說第1季核心通膨放緩出乎意料，但可能是因為一些暫時性因素。

鮑爾也提到，官員對聯準會資產組合的長期結構進行了初步討論，但並不急於做決定，而這次雖然再度微調了超額存款準備金利率（IOER），但那並不代表聯準會的貨幣政策立場有所轉變。聯準會這次將IOER從2.4%降至2.35%。

鮑爾也說，海外的風險已有所緩和，但考慮到全球經濟和金融形勢發展以及低迷的通膨壓力，在確定未來如何調整聯邦資金利率目標範圍時，委員會將保持耐心。至於全球經濟的逆風包括中國和歐洲經濟成長疲軟、英國脫歐以及貿易的不確定性。

美股三大指數在Fed決策宣布後在平盤上下狹幅波動；DXY美元指數先跌後漲，但幅度也沒有太大。

稍後記者提問時有人問道，美國總統川普前一天要求聯準會降息一事，鮑爾回答，決策上不考慮短期性政治問題。