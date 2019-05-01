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「5月賣，快閃開」？今年這句股市俗諺可能不適用

2019-05-01 18:17經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國股市今年來表現強勁，4月全月漲幅約是十年來最大，卻也可能令一些投資人居高思危。尤其華爾街有句俗諺建議在5月賣出股票走避，可能更加助長投資人退場觀望的情緒。

這句華爾街俗諺是：「5月賣，快走開。」根據華爾街老手的經驗談，就往例而言，5月初至10月底，通常是美股投資報酬率較低的時期，市場表現不如11月至4月這段期間，因此他們傾向建議投資人5月先退場觀望，等到11月再進場。

財經新聞網站MarketWatch分析指出，平均來看，這句市場諺語禁得起時間考驗，只不過在過去幾年來準確紀錄顯得零零星星。從下方附表可見，過去五年來，5月至10月的美股平均報酬率不比11月至4月期間低多少。

美股平均報酬率（單位：%）

5-10月 11-4月

5年期4.315.53

10年期3.868.67

20年期0.554.89

50年期0.317.56

歷年來2.085.13

根據道瓊市場資料（Dow Jones Market Data），過去五年來，5月至10月這六個月期間的美股平均報酬率，有三年比較差。例如，2017年5月至10月的美股報酬率超過8%，就遠比2017年11月至2018年4月底的2.8%報酬率來得強

就目前來看，FactSet的資料顯示，去年10月至今年4月底，美股報酬率達8.6%左右。

法國興業銀行（Société Générale）策略師Sophie Huynh向MarketWatch表示，未來六個月投資人若是出脫手中持股，可能得付出昂貴的代價。她認為，5月賣出的策略，「今年可能失效」。

為什麼這麼看？這位法興策略師在30日發布的研究報告中指出，第一個理由是，往年通常會打擊5月至10月市況的利空消息，例如盈餘下修，今年市場已經提早反應過了。她說：「每股盈餘成長預期已被大幅下修，所以2019年EPS成長率預測從去年9月時的10%，下修到目前的3.2%，與鑿井耕田經濟驚奇指數連動。」

花旗美國經濟驚奇指數（Citi Economic Surprise Index for the U.S.）最近觸及負57.1。指數若是為正值，意味數據比預期好；指數為0，代表達到預期；指數為負值，則反映數據比預期糟。這項指數通常會隨數據起伏而來回擺盪。

然而，她說：「我們此刻加入美國盈餘成長將觸底回升的陣營。我們認為，說盈餘衰退循環將至，還言之過早。」

第二個理由是，Huynh預期，已祭出一連串經濟刺激措施的中國，可能傳出經濟好消息，強化股市上漲動能。

她說：「市場對諸多壞消息的預期已反映在股價上，而中國實施中的貨幣與財政支持措施，以及各國央行的（緊縮貨幣政策）大徹退（Great Retreat），目前應可為風險性資產的價格提供底部支撐。」

她預期，美股標普500指數近期內可望漲上3,000點。標普500指數30日收盤報2,945.83點。

LPL Research分析師Ryan Detrick也指出，回顧歷史，5月起的六個月期間確實是往年美股表現較弱的時期，但過去六、七年來這段期間卻讓投資人有相當紮實的收穫。

換言之，Detrick在周一發布的研究報告中寫道，在美股漲勢已持續很久之時，5月賣出的策略值得採納，「畢竟『5月賣』的更長期紀錄很優…只是別把它奉為聖經」。

分析師認為，「5月賣，快閃開」這句華爾街諺語，今年可能不適用。美聯社
分析師認為，「5月賣，快閃開」這句華爾街諺語，今年可能不適用。美聯社
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