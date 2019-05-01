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高盛預估太陽能面板價格已觸底 中國需求趨穩

2019-05-01 17:25經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

高盛集團（Goldman Sachs）認為隨著中國需求趨穩，再加上面板價格下滑有觸底跡象，太陽能製造產業的黯淡景氣可望告終。

中國為全球最大的太陽能市場，然而中國政府減少補貼加上相關發展減緩，引發全球太陽能產業領域去年大受影響，同時也加劇全球太陽能面板供應過剩的局面，導致價格崩跌26%，迫使一些製造商以低於成本的價格出售太陽能面板。

不過高盛集團分析師Brian Lee的研究報告指出，預估中國今年太陽能板安裝容量會穩定在420億瓦（42 GW）左右，預估全球安裝量將成長15%。

Brian Lee表示：「全球供需情況顯然在改善中。」根據PVinsights的數據，今年迄今太陽能面板價格下跌幅度僅2.3%。

高盛預估，美國今年公用事業級領域的太陽能面板安裝成長幅度約50%，主要因國家再生能源命令與太陽能相較於化石燃料發電的競爭力提升。Brian Lee指出，美國太陽能發電場（solar farm）的安裝容量在明年可能達創紀錄的120億瓦（12 GW）。

Brian Lee在報告中指出，這對包括First Solar公司在內的太陽能面板製造商來說是好消息，Canadian Solar預期下半年也將受惠於價格趨穩與成長加速。

高盛集團分析師認為太陽能面板價格已觸底。（圖／路透）
高盛集團分析師認為太陽能面板價格已觸底。（圖／路透）
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