蘋果營收往下栽股價卻應聲漲 是何道理？

2019-05-01 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果上季營收下滑，30日盤後股價卻勁揚。分析師認為，這是因為蘋果重心轉向服務事業的策略似正奏效，在iPhone銷售下滑時協助提供支撐力道。

巴隆周刊（Barron's）報導，蘋果周二（4月30日）公布止於3月的會計年度第2季財報，盈餘表現和本季財測都優於市場預期，以致盤後股價大漲約5%。

截至目前為止，蘋果股價今年來已躍升27%。但一些分析師看好蘋果後市的程度已降溫。Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）上周五就表示，他認為蘋果上季表現平平，儘管調降iPhone XS和X在中國售價改善了iPhone營收。他仍給蘋果這檔股票「優於大盤」的評價，目標股價維持在225美元，約比蘋果30日收盤價200.57美元高出12%。

以下是上季財報、財測與公司主管聲明要點：

●蘋果30日公布，每股盈餘2.46美元，高於華爾街預測的2.36美元；營收比去年同期下滑5%，降為580億美元，但優於華爾街預期的576億美元。

●上季服務事業的營收成長16%至114.5億美元，超越華爾街預測的113.7億美元。隨著iPhone銷售減緩，服務事業對蘋果的重要性與日俱增。該公司正大力推廣付費訂用服務，包括Apple TV+影片訂閱、Apple Arcade遊戲訂用，以及Apple News+報章雜誌訂閱服務。

●iPhone上季營收較去年同期縮減17%至310.5億美元，與分析師預期相符。長久來iPhone一直是蘋果的金母雞，上季占蘋果淨營收比重達62%。

●蘋果同時宣布提高股利，從每股配息73美分提高到77美分。

●展望本季（會計年度第3季），蘋果預期營收可有525億美元至545億美元的水準，優於FactSet訪調分析師平均預期的521億美元。蘋果也預估毛利率介於37%與38%之間。

●蘋果執行長庫克在公布財報的書面聲明中說：「3月當季的結果顯示，我們逾14億台活躍裝置的安裝基礎持續展現強大實力，從服務事業創新高紀錄可見一斑。」