日經：最快今年 華為計劃率全球之先推出5G電視

2019-05-01 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日經新聞引述知情人士報導，華為技術計劃最快今年率全球之先推出5G電視，還計劃三年內擠身全球前五大個人電腦製造商，拓展高階消費性電子產品之勢正排山倒海而來，三星電子和蘋果（Apple）首當其衝。

據知情人士向日經新聞透露，新款電視將配備5G模組和高階8K解析度螢幕，這表現華為有能力應用此新世代網路下載龐大資料，像是環景影像和虛擬實境程式。 不過，報導指出，相關服務的生態系能否及時到位，仍是個問題。

華為已是全球最大電信設備製造商，又在今年第1季超越蘋果，成為全球僅次於三星電子的第二大智慧手機供應商。此外，華為也展現在5G領域保持領先的決心，除5G基地台外，華為也發表5G折疊智慧手機，以及多款家用5G路由器，預訂今年內上市。

華為在電視事業其實不算新面孔，旗下海思半導體是全球僅次於聯發科的第二大電視晶片組 供應商，海信、創維數碼、長虹電器，甚至夏普，都是海思的客戶。