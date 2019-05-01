日經：最快今年 華為計劃率全球之先推出5G電視
日經新聞引述知情人士報導，華為技術計劃最快今年率全球之先推出5G電視，還計劃三年內擠身全球前五大個人電腦製造商，拓展高階消費性電子產品之勢正排山倒海而來，三星電子和蘋果（Apple）首當其衝。
據知情人士向日經新聞透露，新款電視將配備5G模組和高階8K解析度螢幕，這表現華為有能力應用此新世代網路下載龐大資料，像是環景影像和虛擬實境程式。 不過，報導指出，相關服務的生態系能否及時到位，仍是個問題。
華為已是全球最大電信設備製造商，又在今年第1季超越蘋果，成為全球僅次於三星電子的第二大智慧手機供應商。此外，華為也展現在5G領域保持領先的決心，除5G基地台外，華為也發表5G折疊智慧手機，以及多款家用5G路由器，預訂今年內上市。
華為在電視事業其實不算新面孔，旗下海思半導體是全球僅次於聯發科的第二大電視晶片組 供應商，海信、創維數碼、長虹電器，甚至夏普，都是海思的客戶。
集邦科技分析師姚嘉洋告訴日經新聞，5G 8K電視問世前，尚有許多考驗有待克服，「除一般基地台外，還需要小型基地台，也得要有配合8K的生態系，包括鏡頭、8K電視微處理器、播放8K內容的編碼器和解碼器，這些都不成熟。」
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