前政府官員 紛擔任矽谷科技公司董事

2019-05-01 16:53 世界日報 編譯組╱灣區30日電



調查報告指出，許多美國前政府官員，包括前副總統、國務卿、財政部長、國防部長、大使和聯邦通訊委員會專員，都是矽谷大科技公司的董事會成員，他們每年可獲得的酬勞從數萬美元到數十萬美元不等。

高級主管人力公司Rich Talent Group執行長理奇（Jana Rich）說：「在這個受到高度監管的行業中，擁有政府資歷的人才十分重要。」

在這些前政府官員當中，較為人知的是從2003年就開始在蘋果擔任董事的前副總統高爾（Al Gore），以及2001年起就已是英特爾董事的前聯邦通訊委員會主席杭特（Reed Hundt），都是柯林頓時期的政府官員。歐巴馬時期政府官員加入科技公司董事會的有前國務卿賴斯（Susan Rice），她目前是Netflix董事，還有前資深顧問賈瑞特（Valerie Jarrett），她是網路叫車服務業者Lyft的董事。

此外，Salesforce董事中曾任政府官員的有前國務卿鮑爾（Colin Powell）、前駐日大使羅斯（John Roos）和前歐盟執行委員會副主席克洛斯（Neelie Kroes），他們今年獲得的酬勞可能超過50萬元。

華盛頓政治遊說支出資料庫OpenSecrets表示，矽谷科技公司近年正以前所未有的速度在華盛頓砸大錢，例如Google 2010年花了超過510萬元在聯邦遊說，臉書的遊說支出為35萬1390元。