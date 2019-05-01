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川普乘Fed開會喊降息有用？1分鐘美央行掌握決策日重點

2019-05-01 14:34經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

聯準會（Fed）周三（台北時間明天凌晨2:00）幾乎篤定會按兵不動，不會屈服於美國總統川普降息以刺激經濟的要求，反倒可能因通膨趨緩而更強化「保持耐心」的措詞。

Fed這次會議不會更新預測，但主席鮑爾會在會後30分鐘舉行記者會，屆時勢必得面對如何因應政治壓力的問題，因為Fed才開始開會幾個小時，川普又在推特放話說，「若調降利率一些，比方說1（個百分）點並實施若干量化寬鬆，經濟會大有長進」。

鮑爾和Fed官員已一再表示不會在意政治壓力，以下才是他們關注的重點：

●政策風險

通膨今年已減弱，離聯邦公開市場操作委員會（FOMC）2%的目標更遠了，同時，第1季經濟卻加速成長。如此一來，Fed按兵不動的時間更可能拉長。

Stfifel Nicolaus & Co. 首席經濟師 Lindsey Piegza說：「多位委員會成員的顧慮依舊是通膨往下走的風險。通膨向下的壓力，只怕會迫使Fed提早由中性的政策立場轉向防禦性政策的態勢。」

●經濟展望

Fed聲明內容可能變更最大的是對當前情況的描述，反映第1季經濟按年率成長3.2%優於預期，3月就業增加19.6萬人。委員會可能更新對勞動市場、民生消費、房市景氣的描述。

對通膨的措詞尤其值得注意，因為扣除食物和能源的核心通膨3月降溫至1.55%，這是Fed 承受降息壓力的最可靠指標。

按國會所賦予的職責，Fed兩大目標一是就業最大化，另一就是穩定物價。

富國證券經濟學家 Sarah House說：「經濟數據大致是改善了，但除非核心通膨上揚，否決不太可能改變什麼。要再緊縮的門檻是很高的，除非核心通膨達到2%。」

●耐心

官員可能討論聲明中關係到未來利率走向的「耐心」措詞，經濟專家認為，這字眼會保留下來，因為如果略去不用，可能引發Fed近期會有變動的預期心理。

話雖如此，想必鮑爾在記者會上還是會被追問到降息的條件為何，鮑爾上次記者會即避談這個問題。從利率期貨合約來看，市場認為今年年底以前降息的機率接近70%。芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯4月15日曾表示，核心通膨若降至1.5%，可能需要降息。

聯準會（Fed）周三（台北時間明天凌晨2:00）幾乎篤定會按兵不動，不會屈服於美...
聯準會（Fed）周三（台北時間明天凌晨2:00）幾乎篤定會按兵不動，不會屈服於美國總統川普降息以刺激經濟的要求。路透
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鮑爾在記者會上可能會被追問到降息的條件是什麼。美聯社
鮑爾在記者會上可能會被追問到降息的條件是什麼。美聯社
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