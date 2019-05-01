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老將又落馬！民進黨六連霸立委葉宜津初選落敗

股神巴菲特睽違3年又一代表作 年報酬率8%

2019-05-01 14:02經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

「股神」巴菲特等待三年再度出手，波克夏公司決定出資100億美元，協助西方石油（Occidental）以550億美元併購阿納達科石油（Anadarko）。

這是波克夏公司自2016年以320億美元買下精密鑄件公司（Precision Castparts）後，第一起大手筆投資；這起交易被視為巴菲特的一步好棋，報酬可觀。西方石油將發行波克夏優先股，至少10年每年支付利息8億美元。

巴菲特出手，讓西方石油的銀彈更加充沛，更可能獲得阿納達科石油董事會的支持，擊退競爭對手雪佛龍（Chevron）。

另外一個潛在優勢則是，西方石油將能以較多現金進行收購，必須發行的新股數量會較少，可以避免併購案交付股東投票。大股東之一普信集團（T. Rowe Price）已反對併購，加上公司股價從併購消息傳出後持續下滑，若交付股東投票，未必能夠過關。

依據法規，公司進行併購時發行新股數量若高於流通股的20%，需進行投票。阿納達科石油的董事會希望確認併購案不會被否決。

S&P Global分析師Ben Tsocanos表示：「巴菲特的支持，對西方石油小有幫助，因為他們原本在併購戰過程被視為成功機率較低的一方。」此外，如果雪佛龍決定提高原本開出的500億美元併購價，西方石油也足以應對。

對於握有1,120億美元鉅額現金，每天進帳1億美元的波克夏公司來說，這筆交易也解決了部分問題。近來，波克夏一直苦於難覓巴菲特所稱的「大象級」投資標的，西方石油的投資案雖然規模不到這個等級，但每年8%的投資報酬率，仍好過以低收益短期公債型態持有的現金。

「股神」巴菲特再度出手，報酬率相當可觀。 路透
「股神」巴菲特再度出手，報酬率相當可觀。 路透
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