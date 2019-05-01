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經濟解析／蘋果如何訴諸最傳統做法來拉抬iPhone需求

2019-05-01 12:37經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

蘋果高層周二（4月30日）公布財報時向投資人釋放了一個明確的訊息：iPhone需求已經開始回穩。彭博認為，蘋果為iPhone所做的打折和超級優惠的舊換新方案，雖然擠壓了硬體裝置部門獲利，但成功吸引更多使用者，可以此更大的用戶基礎來推廣各項數位服務。

蘋果執行長庫克和財務長梅斯特里特別解釋他們如何在多個市場力推舊機換新機、折扣優惠、購機貸款，才得以讓iPhone的需求回穩。

Strategy Analytics全球無線營運研究主管Neil Mawston說：「蘋果擁有全球高階智慧手機、平板和智慧手表最具價值的用戶基礎，蘋果能銷售服務的潛在群眾高達十億人。」

彭博指出，蘋果本季（會計年度第3季，4-6月）財測優於預期，很有可能成為近三季首個銷售較去年同期增長的季度。彭博資深產業分師John Bulter和Boyoung Kim說，蘋果最壞的時期或許已經結束。

蘋果財報光明面還包括，宣布新一波的買回自家股票計畫。蘋果表示，將會再加碼750億美元買回自家股票。另外，公司股票股利由現行的每股0.73美元，提高5%到0.77美元。

不過華爾街日報認為，蘋果的復甦時程可能不會太快。首先，今年3月公開的多項新的服務，有些要到靠近年末才推出。而蘋果意外與高通官司和解，雖然為明年iPhone可望推5G鋪平道路，但是消費者反而可能今年先不買，延到明年再換新機。

蘋果折扣優惠策略奏效，iPhone需求回穩。 路透
蘋果折扣優惠策略奏效，iPhone需求回穩。 路透
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