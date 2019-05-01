巴菲特突襲石油業併購 砸100億美元助Occidental搶親

2019-05-01 10:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



巴菲特砸100億美元介入阿納達科收購案。 路透 分享 facebook 股神巴菲特的波克夏公司，砸100億美元資助西方石油（Occidental）爭奪阿納達科石油（Anadarko）。西方石油和雪佛龍（Chevron）兩路人馬競購阿納達科，是數十年來能源產業界最大戰役，巴菲特介入更加助長併購戰火。

阿納達科的爭奪戰已經進行兩周。波克夏周二（4月30日）揭露將挹注100億美元，換取西方石油優先股和認股權證，幫助西方石油併購阿納達科。

彭博報導，西方石油提議以370億美元買下阿納達科，路透報導的金額是380億美元。先前阿納達科董事會已經同意與出價330億美元的雪佛龍交易，在西方石油提出較高的價格後，正在審慎思考西方石油的條件是否能比雪佛龍優越，周一同意也和西方石油展開協商。現在巴菲特又投來震撼彈，阿納達科董事會的決策要更加燒腦。

巴菲特對投資煉油、鑽探和加拿大油砂並不陌生。阿納達科在全球最大頁岩油田、德州西部的二疊紀盆地內擁有重要地位。這一出手，成為他三年來除了蘋果之外的最大一筆投資，也可回答本周末將舉行年度股東大會上，公司如何處理龐大現金儲備的提問。

彭博資深行業分析師Vincent G. Piazza和Michael Kay說：「波克夏100億美元的優先股投資承諾，支持了西方石油對阿納達科的收購。但雪佛龍的資產負債表較佳，消化更合適資產的能力也比較強，如果雪佛龍提高出價，應該仍可保持優勢。」Pavel Molchanov能源股票分析師也認為，純由財務觀點，應該由雪佛龍勝出。

KeyBanc Capital Markets的分析師Leo Mariani則是指出，西方石油得到巴菲特的支持代價，其實很高，他說：「優先股是相當昂貴的融資。」

雪佛龍在巴菲特突擊後，重申：「我們與阿納達科簽署的併購協議將為阿納達科股東提供最佳價值和最大的確定性。」財經網站CNBC指出，如果阿納達科退出與雪佛龍的合約，需要支付10億美元的分手費給雪佛龍。