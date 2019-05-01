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亞洲經濟體受貿易戰影響 但保持韌性

2019-05-01 10:51聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

彭博資訊報導，經濟智庫表示，面對貿易緊張加劇和全球逆風因素增強，東南亞、中國大陸、日本和南韓的經濟預計將保持「韌性」。

東協與中日韓宏觀經濟研究辦公室（AMRO）1日發表報告表示，雖然本區域今年的經濟成長率將從2018年的5.3%降至5.1%，但強勁的國內消費和經濟體之間的貿易將發揮支撐作用，預計2020年成長率將保持在5%左右。

AMRO認為，貿易緊張局勢升級、金融經濟大幅放緩和金融市場波動加劇，仍為本區域經濟的主要風險。

該區域的經濟體包括中國、南韓、日本和10個東南亞國家。

報告稱，預期中國今年的成長率將進一步降溫，從去年的6.6%降至6.3%，2020年預計進一步下降至6.2%。與此同時，泰國、馬來西亞和越南等主要東協國家的成長率預測也已下調。

AMRO指出，隨著全球貿易放緩帶來的不利因素，本區域無疑將受到考驗，貿易緊張局勢的不確定仍很高，所帶來進一步升級的風險也不容小覷。

AMRO表示，大多數經濟體能良好因應外部需求和逆風情勢，因為擁有「充足的儲備和財政緩衝能力」。該機構認為經濟有良好成長，通貨膨脹基本在區間內，信貸周期「多數處於復甦或放緩階段」，並接近趨勢水平。

AMRO的報告還指出中產階級的崛起、城市化的快速發展和數位化前景，這進一步證明該區域有著健全基礎。另外，AMRO鼓勵進一步發展生產能力、連結力以及深化國內市場。

根據該報告，該地區目前的政策立場被認為是「適當的」，不過AMRO警告稱，央行應準備好調整政策，以促進經濟成長，同時保持金融穩定。

AMRO是作為清邁倡議的監測機構和顧問而創建。清邁倡議是在亞洲金融危機之後形成的一項協議，旨在匯集資源以幫助面臨流動性問題的國家。

經濟智庫表示，面對貿易緊張加劇和全球逆風因素增強，東南亞、中國大陸、日本和南韓的...
經濟智庫表示，面對貿易緊張加劇和全球逆風因素增強，東南亞、中國大陸、日本和南韓的經濟預計可保持「韌性」。路透
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